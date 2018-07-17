Население двух районов так и не дождалось встречи с мажилисменом. Он ограничился общением с руководителями крестьянских хозяйств.

Мажилисмен, избранный от Ассамблеи народа Казахстана, Фахриддин Каратаев не понаслышке знает о проблемах Южного региона. После Отырарского и Сарыагашского района, депутат отправился в Тюлькубасский, чтобы узнать о проблемах выдачи субсидий и высоких ценах на яблоки. А все потому, что Тюлькубас считается родиной яблок.

Фахриддин Каратаев, депутат Мажилиса Парламента РК: «Вы, журналисты, глас народа. И поэтому все вопросы, которые вы подняли относительно субсидий и цен на фрукты и овощи в Южном регионе, я подниму на встрече с акимом области по итогам поездки».

Яблоневому саду, раскинувшемуся на двухсот тридцати гектарах земли в селе Майтобе, четвертый год.

Хозяйство планирует в этом году собрать первый урожай. Предприниматель учел, что в районе проблема с поливной водой и в целях экономии использует метод капельного орошения. В ходе встречи был обсуждён вопрос выдачи субсидий предпринимателям. Крестьянское хозяйство «Коктал» до сих пор не может получить обещанные денежные средства.

Жакып Жадыра, управляющий крестьянского хозяйства: » На капельное орошение мы получили субсидии, а на яблоневый сад — пока нет. Тратим свои деньги. Собрали документы и сдали в центр обслуживания населения. Ждем ответа. Надеемся получим».

По графику мажилисмен должен был встретиться с жителями Тюлькубасского района. Однако, о принятых законах мажилисменами и о задачах, вытекающих из послания Президента и пяти социальных инициативах, было рассказано представителям СМИ. Затем депутат отправился в Толебийский район, дг посетит заранее запланированные районным акиматом объекты. И это сильно огорчает. Ведь местные жители очень хотели лично задать вопросы мажилисмену. Услышать ответы и узнать о новых законодательных актах.

Шынар Оразова