В Шардаринском районе Туркестанской области возродили парусный спорт. В секции, открытой при районной детско-юношеской школе №1, работают два специалиста, которые тренируют учащихся.

На сегодня новым видом спорта увлеклись 50 подростков, которые уже показывают хорошие результаты.

К слову, парусный вид спорта в районе зародился еще в 1976 году и просуществовал до распада СССР.

Отметим, Шардаринский район области очень подходит для развития пляжного туризма. Сейчас там уже готовится проектно-сметная документация для строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры на 225 гектарах, переведенных из земель лесного фонда в земли населенных пунктов. Само же строительство запланировано на 2019 год.

Согласно плану детальной планировки, здесь предусмотрено строительство 60-ти объектов. Объем привлеченных инвестиций — 6,7 млрд. тенге, из них 1,7 млрд. тенге бюджетных средств предусмотрены на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Многие инвесторы планируют приобретать земельные участки.

Ожидается, что развитие туризма в районе позволит открыть более тысячи новых рабочих мест и увеличить количество туристов до 45 тысяч в год.