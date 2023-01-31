За сбыт наркотиков арестовали женщину в Шардаре

Полиция взяла под стражу женщину, которая снабжала жителей Шардары марихуаной.

На след подозреваемой удалось выйти через её покупателя, которого задержали по подозрению хранения наркотиков.

Мужчина дал наводку на жительницу Шардаринского района. При обыске в её доме оперативники обнаружили наркотики, после же их изъяли в качестве вещественных доказательств. Согласно экспертизе, наркотическим веществом оказалась высушенная марихуана общим весом более 35 грамм.

Женщину арестовали по статье “Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов”. Проводится досудебное расследование