Опасные паводки. Какие регионы в зоне риска

Готовность центральных и местных исполнительных органов к паводковому периоду обсуждался на очередном заседании правительства.

По информации министра по чрезвычайным ситуациям, на сегодняшний день в зоне риска подтопления находятся 255 населенных пунктов, 482 автомобильных и более 600 железнодорожных участков, в водоохранных полосах-309 населенных пунктов.

На заседании правительства были доложены состояния гидротехнических объектов на территории Туркестанской области. Сложная ситуация складывается на Шардаринском, Коксарайском водохранилищах. Здесь накоплено 4,9 млрд м.кубов воды, что на 2,2 млрд м. кубов больше прошлогоднего показателя. Правительство обеспокоено тем, какие меры предусмотрены министерствами для предотвращения угрозы подтопления.

По фактам чрезвычайных ситуаций из-за весеннего паводка в Байдибекском районе есть угроза подтопления сел Казата, Танатар, Шаян, Жамбыл, Шыбыт, Таскудук. Алгабас находится под угрозой. Так как реконструкция Капшагайского водохранилища не завершена. Принимаются все меры по безопасности людей, проживающих и вдоль реки Сырдарья от весенних паводков, отметил глава региона.

Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области:

«На протяжении 97км установлены защитные сооружения дамбы. Для проведения мероприятий по предотвращению подтопления выделено 154 млн тенге. В случае ЧС готовы устройства для оповещения населения».

Как сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, в прошлом году подтопление произошло из-за отсутствия дренажно-арычных систем, строительства домов в водоохранных полосах. В этом году для предотвращения подтопления своевременно вывозится снег, создан запас водооткачивающих средств, составлен график взрывных работ ледоколов на реках. Кроме того, сформирована группировка сил и средств в количестве более 35 тыс. человек, порядка 11 тыс. единиц техники, 12 единиц воздушного судна «Казавиаспас», более 650 плавсредств и более 3 тыс. мотопомп, сообщил глава ведомства.