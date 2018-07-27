Жители дома №6 по улице 1 Мая жалуются на ремонт, который им сделали два года назад по государственной программе «Модернизация жилья».

Спустя время начала падать облицовка. Подрядчиков жители теперь найти не могут. Искать бракоделов жителям придется самим, говорят коммунальщики, мол, выбирали их жильцы дома сами. В итоге выкручиваться из ситуации жильцам придется самим.

«Жители должны обратиться в суд на подрядчика, которым является ТОО «Жырым», только после вынесения решения суда они все недочеты устранят. Государство тут не причем! Подрядчика они выбирали сами. Мы встречались с жителями и поможем им с юридической стороны», — пояснил Бахытжан Сарбаз, главный специалист отдела жилищной инспекции г. Шымкента.

Жители дома, в свою очередь, заявляют, что подрядчика сами не выбирали. Провести ремонт и выбрать подрядчика предложили в акимате. Тогда, по словам жителей, им обещали в течение нескольких лет устранять все недочеты. Но все осталось только на словах!!!

«Нас уговаривали сделать этот ремонт, сказали, что будет хорошо всем. Сколько мы ссорились друг с другом, ну и согласились. А теперь что? Уговорили, сделали и убежали. Теперь мы один на один с проблемой! Уважаемый новый аким города, просим вас помочь нам. Мы не выбирали подрядчика, нам его привели. Приходили из акимата, все они тут околачивались», — говорит Терехина Галина.

Кто будет отвечать за ремонт дома — пока неизвестно, жители надеются, что аким Шымкента решит их проблему.