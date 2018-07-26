Прокуратурой области проведена проверка соблюдения законности при организации и осуществлении деятельности по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов.
По итогам проверки нарушения выявлены на всех стадиях, начиная от сбора и вывоза мусора, заканчивая захоронением отходов.
В ходе проверки выявлено 28 несанкционированных свалок. Только на территории города Шымкент установлена несанкционированная свалка, где объем мусора составил более 50 тыс. тонн. Окружающей среде нанесен ущерб на сумму 2 млрд. тенге.
Вместе с тем, местным исполнительным органом одного из районов не утверждены тарифы на сбор, вывоз и утилизацию.
Выявлен факт деятельности мусороперерабатывающего завода, при отсутствии разрешительных документов, который по требованию прокурора приостановлен.
Практически на всех объектах по сбору твердо-бытовых отходов не соблюдаются экологические и санитарные нормы, более того неэффективно расходуются бюджетные средства.
Принятыми мерами 53 лица привлечены к различным видам ответственности, наложено административных штрафов на сумму более 3 млн. тенге,
По итогам проверки, прокуратурой области в адрес акима области вынесено представление, уполномоченным органам даны конкретные поручения по улучшению ситуации.