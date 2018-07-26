Прокуратурой области проведена про­верка соблюдения законности при ор­ганизации и осуществле­нии деятель­ности по сбору, вывозу и захоронению твер­дых бы­товых отхо­дов.

По итогам проверки нарушения выявлены на всех стадиях, начи­ная от сбора и вывоза мусора, заканчивая за­хоронением отходов.

В ходе проверки выявлено 28 несанкционированных свалок. Только на территории города Шымкент установлена несанкционированная свалка, где объем мусора составил более 50 тыс. тонн. Окружающей среде нанесен ущерб на сумму 2 млрд. тенге.

Вместе с тем, местным исполнительным органом одного из районов не утверждены тарифы на сбор, вывоз и утилизацию.

Выявлен факт деятельности мусороперерабатывающего завода, при отсутствии разрешительных документов, который по требованию прокурора приостановлен.

Практически на всех объектах по сбору твердо-бытовых отходов не соблюдаются экологические и санитарные нормы, более того неэффективно расходуются бюджетные средства.

Принятыми мерами 53 лица привлечены к различным видам от­ветственности, наложено административных штрафов на сумму более 3 млн. тенге,

По итогам проверки, прокуратурой области в адрес акима области вынесено представление, уполномоченным органам даны конкретные поручения по улуч­шению ситуации.