Сейчас идет продажа авиабилетов на первые международные рейсы из вновь открывшегося аэропорта города Туркестан.

Первый самолет «Туркестан – Стамбул – Туркестан» по планам поднимется в небо 21 марта 2021 года.

Первоначально авиасообщение между городами Туркестан и Стамбул будет регулярно осуществляться по пятницам и воскресеньям, с периодичностью два раза в неделю. В дальнейшем будет увеличиваться до 7 рейсов в неделю, а авиарейсы будут уже ежедневно. Стоимость билета начинается от 39 999 тенге.

При воздушном сообщении строго соблюдаются все соответствующие санитарно-эпидемиологические требования. Расписание полетов публикуется на официальном сайте авиакомпании «FlyArystan».