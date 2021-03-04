21 марта 2021 года авиакомпания «Fly Arystan» планирует выполнить первый международный рейс по маршруту Туркестан – Стамбул – Туркестан.

Об этом сообщает Комитет гражданской авиации.

Регулярное авиасообщение между городами Туркестан и Стамбул будет выполняться на воздушном судне типа А-320 с частотой 2 рейса в неделю (пятница, воскресенье) с поэтапным увеличением до 7 рейсов (ежедневно) в неделю.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно — эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.