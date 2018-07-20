В Шымкенте почтили память Первого Олимпийского призера по фигурному катанию Дениса Тена.

С утра неравнодушные жители города и спортсмены области собрались перед Ледовым дворцом Шымкента, где была выставлен портрет спортсмена. Также пришли самые юные фигуристы юга. Для каждого из них денис — герой, кумир. Человек, на которого они равнялись.

Среди участников акции были и те, кто был с ним лично знаком. Пришли почтить его память представители корейской этнокультурной диаспоры.

Трудно передать совами всю боль, которую испытывают казахстанцы при мысли о том, что такого светлого человека, которым был Денис Тен, уже нет с нами.

Но он остался в наших сердцах. И юное поколение фигуристов по-прежнему будет равняться на своего кумира, доказавшего всему миру, что в Казахстане есть своя особенная сильная школа фигурного катания.