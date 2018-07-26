Семья учителей из Шымкента оказалась один на один с серьезной проблемой. После того, как их дом взлетел на воздух, они не могут добиться ни наказания виновника, ни какой-либо помощи от него.

Здоровья и крова над головой они лишились из-за взрыва газа в их доме. При этом газ в дом даже не проведен. С того дня, когда в их доме прогремел взрыв, прошло 7 месяцев, однако дело так и не дошло до суда. А помощь, которую собрали простые и неравнодушные люди, украли мошенники.

С семейных фотографий смотрит, улыбаясь 7-летняя Мереке. Последняя из них сделана всего за несколько дней до трагедии, которая лишила здоровья и красоты Мереке и ее маму – Фатиму. Тот день глава семьи Сихымбаевых помнит в мельчайших деталях.

«Я приехал домой, чтобы отвезти супругу и дочь на работу и в школу. Только протянул руку к двери времянки, в которой обитала семья, как прогремел взрыв. Меня отбросило с такой силой, что когда я пришел в себя, понял, что лежу на земле. Я вскочил и бросился к дому. В этот момент из него вся, охваченная пламенем выбежала жена. Я сбил с нее огонь, потушил его и только хотел броситься внутрь, как оттуда выбежала моя дочь. Она тоже вся горела – волосы… Ей помог и кинулся в дом, потому что там оставался сын. Но его, видимо, при взрыве, накрыло корпешками, и он не пострадал», — говорит Куаныш Сихымбаев.

А потом были долгие месяцы борьбы. Сначала за жизнь его супруги и дочери. Мужчина буквально разрывался между двумя больницами – детской и взрослой, где в реанимациях лежали его родные и съемным жильем, где оставался его пятилетний сын. Первое время, пока они были в реанимации, врачи не давали никаких гарантий. Сейчас говорят – нужна дорогостоящая операция.

«И сделать ее нужно как можно скорее. Пока еще есть время. Но у нас такие операции не делают. Можно поехать в Корею. Только там одна операция стоит 7000 долларов, но у меня таких средств нет», — продолжает Куаныш Сихымбаев.

Когда об истории Фатимы и Мереке узнали в социальных сетях, люди стали собирать средства, но в один прекрасный день мошенники, воспользовавшись ситуацией, сняли с карточки Фатимы 2 000 000 миллиона тенге, которые они собирали на лечение.

«Когда уже собралось 2 миллиона тенге, позвонил мужчина, сказал, что хочет перечислить крупную сумму, помочь, мол, хочет. Попросил супругу отправить ему фотографии обеих сторон карточки, на которую собирались средства. И все. Никогда не думал, что люди могут вот так воспользоваться деньгами, которые собирали на лечение», — рассказывает глава семьи.

Эксперты, которые выезжали на место, в день взрыва, сделали заключение – всему виной газопровод, проложенный с нарушением. За день до этого сосед, живущий напротив, провел в свой дом газ. И, по словам экспертов, подключился к газоснабжению самостоятельно, не дожидаясь полагающихся в таком случае опрессовки и необходимых испытаний на герметичность и безопасность. Труба дала трещину, и газ, скопившись под землей, нашел выход, только не в доме, куда провели газ, а в соседней негазифицированной времянке.

К слову, в день трагедии он даже писал объяснительную, мол, никаких претензий к газовикам не имею – к газу подключал человек, которого нанял для выполнения этих работ. Но спустя 7 месяцев он себя виновным не считает. Комментировать ситуацию он отказался, но по телефону сообщил – его вины в происшедшем нет.

Тем временем пострадавшие обратились с заявлением в прокуратуру с жалобой на действия полицейских. По их словам, особого рвения в расследовании дела они не проявляют.

«Ни в больницу, когда я пришла в себя, ни после полицейские, чтобы опросить меня, не приходили. За все это время уже сменилось несколько следователей. Может, они специально не доводят дело до суда? Если и после встречи с заместителем прокурора Туркестанской области не будет результата, пойду дальше, вплоть до Верховного суда!», — говорит Фатима Алтаева.

К слову, на встрече зампрокурора рассказал пострадавшим, что сейчас в городе будет создана специальная группа, которая и займется полным и детальным обследованием, вплоть до уточнения суммы материального ущерба.

Но это займет время. А семья нуждается в помощи. Сейчас они снимают жилье – собственной крыши над головой у них нет – единственной времянке не стало 7 месяцев назад. А на строительство дома они брали кредиты. Банк отсрочки по кредитам не дает. Единственный кормилец в семье — Куаныш. Фатиме, после того, как ей установили первую группу инвалидности, пришлось уволиться.