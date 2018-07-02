В Шымкенте в очередной раз жертвой педофила стал несовершеннолетний ребенок, который играл возле своего дома.

Данный факт был зарегистрирован 1 июля в одном из многоэтажных домов 18 микрорайона. Мужчина обманным путем завел ребенка в подъезд многоэтажного дома, где и решил воплотить свои похотливые фантазии в жизнь.

В социальных сетях появилось видео, где неизвестный мужчина заводит в подъезд многоэтажки несовершеннолетнего мальчишку. Металлическая дверь в подъезде закрывается и мужчина, отводя ребенка под лестничный пролет, начинает домогаться ребенка.

К большому сожалению, это оказалось не фейком, а реальным преступлением, которое было совершено в одном из многоэтажных домов Шымкента.

В надежде отбиться от мужчины ребенок плакал, дрался и кричал о помощи. В какой то момент дверь в подъезде открылась. Это и вспугнуло насильника…

«Я сидела с соседкой на лавочке, когда услышала крики и плач ребенка. Я сразу же побежала на звуки, которые доносились с соседнего подъезда. Дверь была заперта, но я начала сильно стучать. После этого дверь открылась. Оказывается сам ребенок нажал на кнопку и открыл дверь. Я зашла во внутрь и увидела, что стоит неизвестный мужчина, а рядом с ним держась за шорты стоит соседский ребенок. Я сразу поняла в чем дело и бросилась на мужчину. Но он увернулся и сбежал», — говорит жительница Шымкента.

На поиски педофила бросились все соседи. Вот только найти подозреваемого не удалось. Ребенка пытались успокоить и родители, и прохожие. На место были вызваны карета скорой медицинской помощи и правоохранительные органы.

«Когда ребенок успокоился, он рассказал, что этот мужчина пытался закрыть ему рот, чтобы он не кричал, бил по лицу ладонью и по голове. После чего мужчина снял с ребенка нижнее белье и пытался изнасиловать», — сказала жительница г. Шымкента.

«Есть медицинское заключение — ребенок был на обследовании у нейрохирурга. Вот здесь написано — возможно последствия изнасилования. Есть и ссадины, и гематомы на теле», — говорит бабушка пострадавшего ребенка.

Подозреваемого удалось задержать в тот же день.

«В городе Шымкенте полицейские задержали подозреваемого в нападении на несовершеннолетнего. Относительно распространенного в социальных сетях видео незаконного действия мужчины в отношении малолетнего ребенка сообщаем, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР Енбекшинского ОП УВД г. Шымкента. Полицейскими проведены все необходимые розыскные мероприятия. В результате оперативники в тот же день по «горячим следам» задержали подозреваемого. Он водворен в ИВС. В настоящее время назначены экспертизы. Начато досудебное расследование», — сообщается в пресс-релизе Управление государственного языка и информации ДВД Туркестанской области.

Бахром Абдуллаев