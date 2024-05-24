На домогательства физрука в Туркестанской области пожаловалась девочка

Учителя и учащиеся села Карасу в Туркестанской области жалуются на учителя физической культуры.

Ранее судимый педагог, по словам школьников, домогался девочек и бил мальчиков. Учителя говорят, физрук — муж бывшего директора, которая только недавно покинула свой пост.

«Дядя Алтай домогается нас на физкультуре. Обнимает, гладит, трогает наши ноги. Мы боимся сказать родителям. Это касается учениц 9-го, 10-го классов. Он подзывает их, разговаривает с ними», — рассказала девочка.

Услышав эти откровения, мама школьницы в селе Карасу Туркестанской области пришла в ужас. Шахиста Жалмурзаева, перевела дочь в другую школу и написала заявление в полицию.

«Я подала заявление, если бы я раньше знала, я бы давно обратилась в полицию. Но я не знала», — говорит Шахиста Жалмурзаева, мать школьницы.

Родители говорят, что физрук еще и бьет детей. В прошлом году ученик 9 класса получил удар в грудь, ему потребовалась медицинская помощь. Но ситуацию спустили на тормозах. При этом, по словам коллег, дети часто жалуются на учителя физкультуры.

«У него имеется судимость 3 года 6 месяцев. Компетентные органы должны дать оценку — может он работать учителем или нет», — говорит Маржан Бердимуратова, заместитель директора школы имени М. Сапарбаева.

По словам учителей, физрук — муж бывшего директора школы, которую уволили в начале мая. Кроме того он угрожал другим педагогам лишить их классных часов, если те начнут жаловаться.

«Он кричал, угрожал, говорил — зачем вы жалуетесь?!», — говорит Улугбек Гульбаев, учитель школы имени М. Сапарбаева.

По данным прокуратуры, преступление совершённое мужчиной ранее, не было связано с детьми, а значит решение о трудоустройстве в таком случае принимает работодатель.

По факту избиения ребенка сейчас ведётся расследование. Скандальным случаем заинтересовались и прокуроры.

«Появилась информация. что учитель поднял руку на ученика. Это произошло 10 апреля 2023 года. По данному факту начато досудебное расследование по статье 14о», — говорит Даулет Тлемисов прокурор Сайрамского района.

Проверка ведется и по факту домогательств к школьницам.

Выяснить обстоятельства у самого преподавателя физкультуры не удалось. В школе его не было — учитель взял отпуск без содержания. В телефонном разговоре мужчина все обвинения отрицал, но от интервью отказался.