В Шымкенте в огне погиб крупно-рогатый скот

25.07.2018 года в 23-27 на пульт управления оперативных дежурных поступило сообщение о том, что в мкр. Жидели г. Шымкент, по ул. Новостройка произошел пожар в двухэтажной хозяйственной постройке.

Общая площадь пожара составила 70 кв.м. В результате пожара огнем уничтожено 3,5 тонны сена и 7 голов крупного рогатого скота.

С ожогами госпитализирован в больницу мужчина 1975 г.р.

Пожар локализован в 00-25 и ликвидирован в 01-54. На месте происшествия к тушению пожара были привлечены 20 человек личного состава и 5 ед.техники Службы пожаротушения. Причина пожара устанавливается.