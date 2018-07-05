Енбекшинский районный суд выдал санкцию на арест и содержание под стражей в отношении 33-летнего жителя Шымкента, задержанного за нападение на 11-летнего мальчика.

Следователи Енбекшинского отдела полиции предъявили арестованому обвинения по части 4 статьи 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего). На период следствия в течении 2-х месяцев обвиняемый будет содержатся в следственном изоляторе.

Напомним, 1 июля с.г., судя по записям с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде одного из многоквартирных домов Шымкента, некий мужчина завел под лестничную площадку мальчика лет 10-11 и, вероятно, надругался над ребенком.

Только после того, как в подъезд вошла женщина, живущая по соседству, мужчина спешно ретировался. По словам самой женщины-спасительницы, она услышала доносящиеся из подъезда крики ребенка, и поэтому поспешила проверить, что происходит. После осмотра мальчика врачами факт насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка был подтвержден. Подозреваемый был установлен и задержан в тот же день.