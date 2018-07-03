По согласованию с Администрацией Президента РК и районного маслихата аким области на эту должность назначил Бауыржана Омарбекова.

Представляя нового акима активу района и желая ему успехов в дальнейшей работе, глава региона напомнил о необходимости уделять внимание качественной реализации программ, утвержденных главой государства, социально-экономическому развитию района и трудоустройству населения, в том числе молодежи.

Жансеит Туймебаев также поблагодарил бывшего акима Бухарбая Парманова за вклад в развитие района и пожелал успехов в дальнейшей работе. «В районе проводится системная работа по обеспечению жильем, развитию сельского хозяйства и туризма.

Теперь новый аким должен ускорить работу в этом направлений и исполнить его качественно. Нужно также уделить главное внимание на цифровизацию всех сфер. Если не развивать IT-технологии, то будет нелегко войти в число развитых 30 стран мира в наше время, когда информационная технология стремительно шагнула вперед. Потому что все цивилизованные страны перешли на цифровизацию и из года в год улучшают развитие промышленности и благосостояние своих народов», — сказал аким Туркестанской области.

«Думаю, для координации этой работу у нового акима достаточно опыта и квалификации. Кроме этого, поручаю усилить работу по обеспечению населения питьевой водой и голубым топливом, а так же регулированию трудовых ресурсов, обеспечению население работой», — отметил Жансеит Туймебаев.

Б. Омарбеков родился в 1983 году, образование высшее, по специальности — экономист. Трудовой путь начал в 2005 году менеджером по работе с клиентами сектора развития розничного бизнесе Шымкентского филиала АО «Казкоммерцбанк». С 2006 по 2015 годы работал менеджером продаж потребительских кредитов операционного отдела №814 Шымкентского филиала АО «Казкоммерцбанк», заведующим сектором кредитной линии Южно-Казахстанского филиала «Бак Туран Алем», заместителем директора АО «Альянс банк» по розничному кредитованию, директором ТОО «Центр обслуживания предпринимательства».А с 2015 по 2016 годы работал заместителем руководителя управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области, советником акима ЮКО. С июля 2016 года работал заместителем акима Ордабасинского района.