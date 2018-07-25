Водитель из Узбекистана не справился с управлением и совершил ДТП.

21 июля в Аль-Фарабийский отдел полиции поступило сообщение о том, что на трассе «Алматы-Ташкент-Термез», рядом с поселком Актас, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель автобуса «Хигербус», 1960 г.р., гражданин Узбекистана, не справился с управлением и совершил столкновение с деревом. Трое пассажиров получили легкие телесные повреждения.

Всего на момент ДТП в пассажирском автобусе находились 20 человек. По факту ДТП проводится расследование.

Возбуждено дело по ст. 610 Административного кодекса РК — » Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».

