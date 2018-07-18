Согласно Трудовому кодексу, прав у работодателей больше, чем у работников. Об этом сегодня заявили представители областного профсоюза на встрече с депутатом Мажилиса Парламента Фахриддином Каратаевым.

По их словам, пора пересмотреть правовые нормы. Это нужно чтобы защитить права работников.

У депутата Мажилиса Парламента Фахриддина Каратаева на юге особая миссия. Он знакомится с работой профсоюзного движения области. Народный избранник прибыл, чтобы выслушать вопросы, в том числе и проблемные, с которыми сталкиваются члены профсоюзов.

Фахриддин Каратаев, депутат Мажилиса Парламента: «В регионах схожие проблемы. Они требуют системного подхода, что позволит найти способ решения. Моя задача — выслушать проблемы, чтобы донести их до вышестоящих инстанций».

Среди проблемных оказался вопрос с пенсионными отчислениями. Оказалось, что по вине некоторых недобросовестных работодателей страдают сотрудники.

Мухтар Маналов, председатель профкома ФО ЮКМЗ (Южно-Казахстанского машиностроительного завода): «В прошлом месяце на пенсию вышли сразу два сотрудника. И только потом выяснилось, что работодатель не делал вовремя отчисления, а перечислил деньги за один год — одним траншем. Получается, работники потеряли 11 месяцев стажа! А ведь сейчас пенсию начисляют исходя из стажа. Получается, что в итоге пострадали люди, которые работали по 30-40 лет».

Председатель областного профсоюза затронул и тему составления трудовых договоров. По словам Берика Бекжанова, этот важный вопрос должен решаться на законодательном уровне.

Берик Бекжанов, председатель областного профсоюза: «Профсоюзное движение насчитывает более 2 млн человек. Однако, права профсоюзов не урегулированы законодательно. Так, депутаты Парламента имеют законодательную инициативу, а почему профсоюзы не могут от своего имени предлагать изменения в законодательство? Закон, принятый в 2014 году о профсоюзах, имеет много декларативных нормативов. И в нем нет четких норм. Потому, в первую очередь, предлагаю обратить внимание составлению коллективных договоров. Так, в городе Шымкенте и Туркестанской области мониторинг показал, что из 13 705 предприятий коллективные договора составлены только в 5 701. Это составляет 41,6%.

Профсоюз предлагает: 1. Всех работодателей обязать составлять коллективные договоры.

2. Предложения о создании коллективных соглашений обсуждать с профсоюзами.

3. Убрать выражение «избранный представитель работников».

По информации областного профсоюза, зарегистрировано 32 несчастных случая на производстве. Пострадали 38 работников, среди них 24 сотрудника получили тяжелые ранения, 10 человек скончались. Члены профсоюзного движения считают, что на предприятиях не уделяется должное внимание технике безопасности. В этой связи профсоюз предлагает ввести в состав комиссии, которая занимается расследованием таких случаев, членов профсоюза.

Не секрет, что в Трудовом кодексе у работодателей прав больше, чем у работников, говорят члены профсоюза. У сотрудников, в основном, обязанности. Этот вопрос требует тщательного рассмотрения, уверены представители профсоюзного движения. Мажилисмен обещает, что все вопросы и предложения непременно обсудят и примут решение в столице. Фахриддин Каратаев вернется в Астану после ряда встреч с жителями Туркестанской области.