Смерть на рабочем месте увеличилась в Шымкенте

Получать зарплату своевременно и полностью, не рискуя при этом жизнью и здоровьем, казалось бы, должно быть нормой.

Однако далеко не все предприятия Шымкента согласны с этим утверждением и, видимо, поэтому не выполняют свои обязательства перед работниками.

С начала года в Шымкенте зарегистрировано 13 несчастных случаев на рабочем месте, четыре человека погибли. Причины трагедии разные: халатное отношение самих сотрудников, безответственность работодателей или изношенное оборудование. По данным специалистов, чаще всего причинение вреда здоровью зафиксировано в сфере строительства, образования и промышленных сферах.

Бауыржан Калжанов, руководитель государственной инспекции труда г. Шымкента:

«С начала года в Шымкенте на рабочем месте погибли 4 человека. Некоторые из них застрахованы. В прошлом году были те, кто не застрахован. Есть даже те, у кого нет трудового договора. Будет создана специальная комиссия. После инцидента работодатель должен уведомить компетентные органы в течение 24 часов».

По данным бюро нацстатистики, в прошлом году в Казахстане на производстве произошло больше двух с половиной тысяч несчастных случаев. В международной организации труда считают, профсоюзным лидерам необходимо инициировать шаги по поддержке незащищенных слоев населения, решению вопросов безработицы и сохранению рабочих мест.