27 подростков работали официантами в ресторанах и кафе в ночное время

Шымкентские полицейские провели рейд по профилактике правонарушений среди подростков.

Полицейские Шымкента провели рейдовые работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Главный акцент был сделан на выявление подростков, работающих в вечерние и ночные часы. В ходе рейда в ресторанах и кафе были задержаны 27 несовершеннолетних, они подрабатывали официантами в позднее время.

«В целях профилактики правонарушений среди подростков на территории Енбекшинского района Шымкента были проведены рейдовые работы. В результате проведенных мероприятий выявлено 4 развлекательных заведения, которые допустили нахождение подростков на своей территории в ночное время. Задержано 27 несовершеннолетних, которые работали в кафе и ресторанах официантами. Инспекторами ювенальной полиции в отношении владельцев бизнеса составлен протокол по статье 132-ой административного кодекса и наложен штраф. А с родителями детей была проведена профилактическая беседа, составлен протокол по 442-й статье, части первой, Кодекса Административных Правонарушений», — рассказал старший инспектор управления местной полицейской службы ДП г. Шымкента Шарен Бекенов.

Согласно закону, в Казахстане дети, не достигшие совершеннолетия, могут работать вполне легально. Однако есть некоторые ограничения. Так время работы ребенка, не достигшего 18 лет, не должно превышать 24 часов в неделю, свидетельствуют юристы .

«В соответствии со статьей 31-ой Трудового кодекса несовершеннолетний имеет право работать с 14 лет. Эта работа не должна причинять вред учебному процессу и здоровью подростка. Но рабочее время несовершеннолетнего работника не должно превышать 24 часа в неделю. Так же несовершеннолетний не должен привлекаться к работе в ночное время, он не может нести материальную ответственность и использоваться на сверхурочных или вахтовых работах. При заключении трудового договора несовершеннолетнего ребенка один из родителей должен его подписать»,- говорит юрист Каирхан Балгабек.

Психологи говорят, что привлечение ребёнка к труду с раннего возраста положительно влияет на его социальную адаптацию. Однако, доверяя какую-либо работу подростку, нужно помнить, что перед вами ещё ребенок.

«С самого раннего возраста, обучаясь труду, занимаясь учёбой, то есть в общении с другими людьми ребёнок познаёт свои потребности, и его кругозор растёт. В раннем детстве, конечно, нужно позволять детям играть. Всё зависит от возраста. Например, как привлекать к труду семилетнего ребёнка? Он еще маленький. Но не следует забывать, что у ребенка есть обязанности которые он выполняет, соответствующие его возрасту. В возрасте восьми, девяти, десяти лет можно давать ему задания, говорить ты уже большой сделай вот это и это. Но не следует забывать, что он ещё ребенок», -советует психолог Жанат Атаева.

Мы спросили у жителей города, что они думают поэтому поводу. Мнения горожан о привлечении к труду детей разделились. Одни считают, что ребенок может работать при нехватки средств в семье. Другие же против привлечения к труду детей с раннего возраста.

«Я думаю это неправильно. Несовершеннолетних детей нельзя заставлять работать в ночное время»

«Мне кажется несовершеннолетним детям можно позволять работать. Конечно не во время учёбы, а летом на каникулах. Помогать своим родителям, если например, у них есть бизнес. Почему бы и нет? Чем бездельничать ходить по игротекам. Пусть лучше работают»

«До восемнадцати лет детям надо учиться, получать знания», — такие мнения выразили жители Шымкента.

Таким образом, подводят итог специалисты, чтобы подросток работал, в первую очередь необходимо согласие родителей. А найти подходящую работу можно просматривая вакансии, предлагаемые организациями и учреждениями на электронной бирже труда.