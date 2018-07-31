Жители улицы Арай сельского округа Карасу не могут дождаться благ цивилизации.

Жители улицы Арай сельского округа Карасу возмущены тем, что их улица не благоустроена. Асфальта на гравийке, которую они проложили сами, нет. В то время, как на других улицах дороги приведены в порядок и имеют асфальт. На вопросы, которые они задали акиму села, ответа нет уже почти год, как впрочем и самого акима они не видели уже давно.

«Мы что, рождены от непутевой женщины, что с нами так поступают? Нам сказали делайте, что хотите, дал совет нам аким. Мы даже не знаем как его зовут, он раз в год тут появляется с трудом. Мы сами тут дорогу сделали и электричество провели и все за свой счет. У всех есть дорога, а у нас нет», — говорит Галымжан Байшуаков.

Электричество жильцы провели на самом деле сами, только сами понимают, что не по закону, но выхода другого не было. Мол, ждать действий со стороны районного акимата было слишком долго. Следом водоканальщики начали проводить водопровод. Как рассказывают жители, всю дорогу разворотили и после себя ничего не убрали.

Ответы на эти вопросы жителям никто не дает, местные власти молчат, не реагируют даже на коллективное обращение.

Жители предприняли очередную попытку получить ответы на злободневные вопросы в местном акимате. На рабочем месте акима сельского округа не застали, там пояснили, что именно в этот день он взял больничный. Заместитель акима отвечает уверенно, что асфальт будет, но только не в этом году.

«Выделено 75 млн тенге, сейчас работа продолжается. Именно по улице Арай скажу так: смета уже готова, асфальт будет на этой улице в 2019 году», — пояснил Дамир Сыдыков, заместитель сельского округа Карасу Сайрамского района.

Ситуацию состояния дорог после прокладки водопровода тоже прояснили: мол, все работы завершены, объект принят ТОО «Сайрам Тазалык» и подрядчик все недочеты устранил.

«Мы всю работу завершили, объект мы приняли! Если будут недочеты, подрядчик будет за свой счет устранять. По улице Арай жители, не дождавшись подрядчика, сами постелили гравийное покрытие», — прокомментировал Коркемжан Ешметов, заместитель директора ТОО «Сайрам Тазалык».

Сельский округ Карасу считается новым районом, по словам жителей, на многих улицах живут люди, которые занимают высокие должности, именно там асфальт проложен в первую очередь. Сейчас куда-либо обращаться жители не видят смысла, планируют либо ждать обещанного, либо стелить асфальт самим. Но главный вопрос, почему они остались посреди нового района с разбитой дорогой, остается актуальным.

Шуддин Саидов