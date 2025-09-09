Без связи, воды и света: жители села бьются за элементарные условия

В Туркестанской области до сих пор есть сёла, где люди живут без элементарных условий. В селе Егизкара нет ни нормальной дороги, ни стабильного электричества, ни доступа к воде. Жители говорят: их проблемы остаются без внимания, дети вынуждены уезжать в город, чтобы учиться. А чтобы с ними пообщаться по телефону, родителям нужно преодолеть не один десяток километров.

Самая острая проблема Егизкары — дорога. Годами её не доводили до конца, а сегодня путь превратился в испытание. После дождя село утопает в грязи, зимой не пройти даже пешком.

Даурен Абдраманов, житель села: «По этой дороге ездить невозможно: машины ломаются, приходится тратить по 300–400 тысяч тенге в месяц на ремонт. Чтобы доехать до города, нужно два часа. А зимой, бывает, что утром выехал, а вечером ещё не доехал — застрял в дороге».

Не решён и вопрос воды. В этом году акимат установил водонапорную башню, но из-за отсутствия электричества она не работает. Люди продолжают носить воду из колодцев.

Галия Сейылбеккызы, жительница села: «Сейчас у нас нет воды, таскаем её из колодца. Народ страдает без воды, без света, без дороги. Дети вынуждены учиться в городе, кто-то живёт у родственников, кто-то снимает квартиру».

Электричество в Егизкаре также остаётся проблемой. Солнечные панели, установленные акиматом, не справляются: в пасмурную погоду село погружается во тьму.

Раушан Илияcова, жительница села: «Аккумуляторы быстро садятся, света нет. Иногда лампы горят только днём, когда есть солнце. Потом снова сидим в темноте, как раньше».

Местные власти утверждают: решение есть. Разработан проект по полной электрификации стоимостью 620 миллионов тенге, но он пока не одобрен. Для запуска водонапорной башни закупили генератор, обещают ввести её в эксплуатацию до конца октября.

Асылбек Танат, руководитель отдела ЖКХ Сауранского района: «Чтобы запустить башню, нужно подключить родник. Закупили генератор на топливе. После установки оборудование обеспечит полноценное водоснабжение».

Жандос Досболов, аким сельского округа Майдантал: «Проект по ремонту дороги подготовлен. Планируется засыпать 10 километров песком и щебнем, ещё 5 километров — камнем. Конкурс объявлен, документы готовы».

Нет в Егизкаре и мобильной связи. Чтобы поговорить с детьми, которые учатся в городе, родителям приходится преодолевать десятки километров. Жители задаются вопросом — за что их наказывают, ведь существование в XXI веке без света, дорог и воды трудно назвать полноценной жизнью. Люди говорят: они не просят роскоши, лишь элементарных условий, которые давно должны быть нормой.