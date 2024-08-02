Улагатовцы жалуются на недобросовестных подрядчиков

Жители одного из районов Шымкента жалуются на недобросовестных подрядчиков, которые начали прокладывать канализацию, раскопали асфальт и оставили жильцов, как без канализации, так и без дорог. Проблема не решается несколько лет. Люди говорят, обращались в акимат и подведомственные управления, но проблема не решилась.

Вместо асфальта — ямы и колдобины, не довели до ума и канализационные сети — вырыли септики и выгребные ямы, и работу неожиданно прервались. Жители 22 улиц микрорайона «Улагат» жалуются на отсутствие инфраструктуры и коммунальных благ. Местные жители говорят, летом от машин поднимается столб пыли, осенью и зимой — лужи и наледь. А по некоторым улицам с крутым подъемом и вовсе невозможно проехать.

Жильцы говорят: несколько лет назад за свой счет проложили на улицах асфальт и бед не знали. Но в 2021 году местные власти решили провести канализацию, дорогу раскопали и обещали привести в первоначальный вид. Спустя три года ничего не изменилось: ни канализации, ни дорог.

«С каждым годом у нас хуже хуже, скорая помощь еле добирается, мы здесь все пожилые люди. ни до верхнего никак не могут подняться, очень у нас страшный подъем, земля проваливается, мусоровоз ездит раз в неделю и проваливается от тяжеловоза земля. У нас есть садик, маленькие дети проваливаются в ямы, сколько раз упали», — говорит Нуржамал Толешева, жительница г. Шымкента.

Люди жалуются и на отсутствие освещения. Говорят, на некоторых улицам провели его за свой счет, но из-за подрядчиков, которые прокладывали канализацию, свет отрезали. По ночам ходить по темным улицам страшно, бьют тревогу улагатовцы.

«Обращалась в районный акимат обещали в июне-июле разыграть тендер чтобы провели освещение, это до нового года мы что будем делать 4-5 месяцев?», — говорит Гульжан Муташева, жительница г. Шымкента.

«Неужели это третий мегаполис Шымкент? Мы решили все вместе обратиться, чтобы Габит мырза лично принялся за это дело потому что я слышала он шымкентский парень, молодец, от всех жителей просьба чтобы нам сделали асфальт, канализацию и освещение», — просит Шолпан Назымбекова, жительница г. Шымкента.

В управлении энергетики и инфраструктуры заявили: подрядчики должны были исправить недочеты, подключить канализацию и заасфальтировать дороги еще этой весной. Но этого они не сделали.

«По данному вопросу мы направили письмо в департамент экономических расследований для принятия процессуального решения в отношении ТОО «Алем строй-1» по проекту «Строительство канализационных сетей в микрорайоне Улагат». Мы ждем ответ. Департамент даст установленные сроки, в которые подрядчики должны будут устранить все нарушения», — говорит Ералхан Ешанкул, главный специалист отдела питьевого водоснабжения и канализации управления энергетики и инфраструктуры г. Шымкента.

Местные жители недоумевают, сколько еще им придется жить в подобных условиях. Кроме того, люди просят установить в микрорайоне детские площадки и пустить еще один маршрутный автобус.