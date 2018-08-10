Как добиться спокойной и расслабляющей атмосферы спа-салона в собственной спальне? Прежде всего, проверить, нет ли в комнате этих предметов – с ними на здоровый и крепкий сон можно и не надеяться.

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

Вы, наверное, уже слышали раньше о неблагоприятном воздействии излучения, которое распространяют мобильные телефоны. Это еще не все.

Синий свет экранов гаджетов (включая планшеты, ноутбуки и другие электронные устройства), способен вызвать нарушение циркадных (околосуточных) биоритмов человека.

Так, пролистав перед сном ленту в соцсетях или просмотрев электронную почту, вы рискуете пролежать полночи без сна.

ТЕЛЕВИЗОР

Увы, этой технике также не место в спальне. За бездумным просмотром телепередач на сон грядущий вы и не заметите, как сгорело несколько часов драгоценного отдыха. Не говоря уже об очень вредной привычке засыпать под телевизор.

ЭФИРНЫЕ МАСЛА (ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, НЕКОТОРЫЕ)

Мы не против ароматерапии как таковой. Но, по мнению некоторых специалистов, эфирные масла, оказывающие стимулирующее и тонизирующие действие на мозг, перед сном распылять не стоит. В эту категорию входят жасмин, лимон, розмарин и мята – этими ароматами лучше наслаждаться в дневное время.

СТАРАЯ ПОДУШКА

Качество сна (как и самочувствие на следующее утро) в немалой степени зависит от удобства подушки, поэтому эксперты советуют не экономить на этом аксессуаре. Выбирайте подушки из качественных материалов с хорошей поддержкой шеи.

При подборе учитывайте позу, в которой вы привыкли засыпать (на боку, спине или на животе), а также особенности вашего здоровья – например, наличие аллергии на пух и перо или апноэ сна.

ЧАСЫ

Электронные часы со светящимся экраном – не лучшее место для спальни, как и любые другие источники света. Если вы испытываете проблемы с засыпанием, страдаете от бессонницы или тревожности, замените их на аналоговые часы с бесшумным механизмом и отверните их от кровати – чтобы не раздражаться, поглядывая на них каждый раз, когда вы тщетно пытаетесь заснуть.

ЕДА

Не ешьте в кровати! Серьезно. Завтрак в постели выглядит романтично только в кино. На деле все заканчивается посторонними запахами, пятнами и крошками, которые мешают выспаться.

ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ

Не в каждой квартире найдется отдельная комната для организации кабинета. И, чаще всего, компьютерные и письменные столы размещают, где придется.

Но в спальне им не место, считают психологи. По аналогии со шкафом стол превращается в объект накопления всякого малоиспользуемого хлама. С той лишь разницей, что в шкафу его спрятать можно, а на столе – нет.

По мнению специалистов, такой объект вносит в спальню ощущение неорганизованности и загруженности, что совсем не способствует расслаблению и здоровому сну.

ТЕПЛОЕ ОДЕЯЛО

Оптимальная температура для здорового сна – 20 градусов. Под тяжелыми пуховыми и шерстяными одеялами тело сильно перегревается. В таких условиях заснуть и расслабиться практически невозможно.

Если это как раз ваш случай, замените постельные принадлежности на прохладные и легкие одеяла из современных материалов, отводящих влагу и не создающих «эффект сауны».

ТРЕНАЖЕР

Давайте честно: когда вы крутили педали велотренажера в последний раз? Если спортивное оборудование в вашей спальне превратилось в вешалку для вещей, пора задуматься о том, чтобы найти ему другое место.

БУДИЛЬНИК С ФУНКЦИЕЙ ОТЛОЖЕННОГО СИГНАЛА

Мы все любим такие. Жмешь кнопочку, отключая сигнал, и спишь еще пять-десять драгоценных минут перед тем, как будильник зазвенит вновь.

Увы, специалисты призывают избавиться от таких устройств как можно скорее. Фрагментированный сон наносит здоровью больше ущерба, чем полное отсутствие отдыха.

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