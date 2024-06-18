В этом году 18 июня выпадает на вторник. Казалось бы, будний день, правда, летний, теплый, солнечный.

Оказалось, это не все его особенности, как говорит молодежь, есть у него и другие «ништяки». В этот день отмечается Всемирный день гармонии.

Здорово, да? И неожиданно. Я про повод. Самое время выяснить, что такое гармония.

Для каждого из нас это понятие индивидуально. Для одних гармония – это состояние внутреннего, душевного покоя, равновесия.

Другие непременно связывают его с состоянием Божьей благодати. Это когда душа и сердце наполнены благодарностью Всевышнему за все сущее – за мир, солнце, воздух, хлеб насущный, за ЖИЗНЬ…

Третьим кажется, что гармония – это когда родные, любимые рядом, все здоровы, твои поступки праведны, честны, жизнь наполнена смыслом и течет своим размеренным чередом.

Гармония – это когда относительно рано, когда ты еще в силах, понял суть своего предназначения и движешься по избранному пути. Словом, живешь в ладу с собой и со своей совестью.

Одна из знакомых дам сказала: «Гармония – это когда мир после, а лучше при жизни конкретного человека становится хоть чуточку лучше, чем до него. И он это осознает».

Мне очень нравится высказывание американской лекторши Байрон Кейти, заметившей: «Самое главное – это гармония в твоей душе, ибо она способна создавать счастье из ничего». Ведь верно же… Человек в силах создать себе, пусть хоть на время, хорошее настроение. А потом – и счастье буквально из ничего, просто обратив благодарный, осмысленный взгляд на то, что его окружает. Разве не счастье, что ты, пусть не абсолютно, но хотя бы относительно здоров? У тебя есть крыша над головой, источник дохода, семья, хобби, друзья… А мир вокруг прекрасен и гармоничен. И до тебя, и с тобой, и даже после тебя. Ты – часть его. Разве не величественны горы? Или горная речка, интересно, куда текут ее воды?.. А как классно быть в тени сада, стоять возле деревьев и любоваться созревающими на них плодами…

Кому конкретно пришла в голову идея празднования Всемирного дня гармонии, доподлинно неизвестно. Ясно одно: человечеству или определенным группам его представителей, достигших какого-то комфортного душевного состояния, захотелось объединиться для своего духовного развития. Им кажется, они так чувствуют, что в силах сделать что-то хорошее для всей планеты, всего человечества. И в итоге… они провели в 1987 году первую эстафету под названием «Бег мира». За три с лишним десятилетия это движение переросло во всемирный праздник – День гармонии.

Кто его отмечает? Все люди доброй воли Земли.

Для чего и с какой целью? Они призывают всех, кто живет на Земле, перестать враждовать и заняться совместным обустройством планеты.

Эти люди немного переиначили фразу героя романа «Идиот» Федора Достоевского князя Мышкина: «Не красота спасет мир, а гармония!»

Гармоничный человек чувствует себя счастливым. Он ладит с окружающим миром и доволен собственной жизнью. Для этого многого и не надо: главное – позитивный настрой и позитивное же мышление.

Писатель Анжелика Хоффманн однажды заметила: «Странно, но человека, полюбившего тишину и отсутствие пустых разговоров, часто называют отшельником. Я называю его созерцателем и созидателем. Я сама им являюсь. Мне по душе безмолвие, отсутствие лишних слов, сотрясающих своим звуком воздух. Я уверена, что все мои пути ведут к обретению спокойствия и гармонии».

…Чтобы вам лично этот день запомнился, сделайте что-то значимое для кого-то из близких. Есть такое наблюдение: «Когда человек добровольно чем-то делится, он испытывает чувство счастья, которое граничит с понятием гармонии».

И вы попробуйте на досуге определить для себя, что такое для вас гармония.

И в завершение вот еще о чем. На днях в интернете попалась информация о последних словах, которые люди произносят перед смертью. Эти четыре фразы – плод наблюдений лауреата Пулитцеровской премии, писателя и онколога Сиддхартха Мукерджи. Он вывел их, опираясь на свой большой опыт работы с тяжелыми больными. «Каждый человек, которого я встречал в этот момент перехода из нашего мира в иной, прощался с семьей, друзьями одной из этих четырех фраз», – приводит cnbc.com слова автора книги «Император всех болезней: биография рака».

Вот эти фразы: «Я хочу сказать тебе, что я люблю тебя»; «Я хочу сказать тебе, что я прощаю тебя»; «Ты скажешь мне, что любишь меня?»; «Вы простите меня?»

По словам онколога, так люди выражают благодарность другим или пытаются исправить ошибку.

Почему именно об этом люди думают в последние мгновения своей жизни? Оказывается, многие из нас годами живут с чувством вины перед кем-то или, напротив, таят где-то в глубине своей души обиду на кого-то. И не отпускают этого из страха оказаться уязвимыми. Возможно, думают, что когда-то потом простят, повинятся. И живут с неразрешенным чувством вины, обиды. Как следствие, предупредил врач, их мучают угрызения совести, они подвержены стрессам, депрессиям, вплоть до гормонального и иммунного дисбаланса. А потом приходит понимание – все! Времени не осталось. Ожидание смерти и перехода меняет все. Самое страшное – это не успеть сказать слова любви и прощения.

Обо всем этом он рассказал, выступая перед студентами и коллегами в университете в Пенсильвании. Сиддхартха Мукерджи обратил внимание на следующее: молодые люди должны серьезно относиться к этим вещам, прислушиваться к ним, потому что они уже живут в мире, где любовь и прощение «стали бессмысленными, устаревшими фразами… Это слова, над которыми люди научились смеяться». Но жить с тем фактом, что ты причинил кому-то боль, может быть, трудно. Рано или поздно осознание придет, о чем свидетельствуют слова, которые люди обычно произносят перед смертью.

Поэтому лучше всего сделать это – признаться в любви или признать свои ошибки – задолго до вашего собственного перехода в мир иной. Это важно, если хотите жить в гармонии в этом мире.

Фарида Шарафутдинова