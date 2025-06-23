Шымкент присоединился к мировому дню йоги

В самом сердце Шымкента на открытом воздухе прошёл настоящий праздник гармонии.

Международный день йоги собрал под открытым небом сотни любителей этой духовной и физической практики.

Падмасана, Шавасана, Врикшасана: участники выполняли классические асаны с удивительной лёгкостью и сосредоточенностью. В этом году фестиваль йоги собрал сотни энтузиастов, от новичков до опытных практиков.

Динара Атемова, организатор фестиваля йоги: «Ежегодно на нашем мероприятии собирается около пятисот человек, в этом году мы ожидаем как минимум 350 человек. В йоге человек может соединяться с собой, найти себя, гармонию, баланс и безусловно здоровье».

Участники фестиваля занимались йогой целыми семьями: от малышей до пенсионеров, и каждый находил что-то своё в этих медитативных движениях. Для многих йога не просто утренняя зарядка, а образ жизни. Это способ оставаться в гармонии с собой, сохранять здоровье и дарить миру позитив. И именно такие мероприятия, помогают людям объединяться и вдохновляться.

Татьяна Полониди, жительница г. Шымкента: «Йога настраивает на хороший лад, йога — это единство души и тела. Нужно пропагандировать этот образ жизни, чтобы люди были здоровы, на позитиве, так что нужны эти праздники».

Среди участников 72-летняя Фарида Скороходова. Вот уже пять лет она занимается йогой, и сегодня может похвастаться не только завидной растяжкой, но и молодым духом. Такие истории вдохновляют окружающих и подтверждают: йога не имеет возрастных ограничений.

Фарида Скороходова, жительница г. Шымкента: «Я, несмотря на свой возраст, очень довольная собой, мне никто мои года не дает. Энергию некуда девать. Я бы всем посоветовала заниматься йогой — это здоровье, внешний вид, красота».

В этом году праздник собрал сотни участников, и, по мнению организаторов, это только начало. Йога перестаёт быть диковинкой и становится устойчивой частью жизни шымкентцев.