В пресс-службе Комитета УИС МВД РК рассказали, какие запрещенные предметы изъяны за сутки в колониях Казахстана, сообщает Polisia.kz.

Только за последние сутки в ряде регионов пенитенциарной системы республики зарегистрированы несколько случаев изъятия: 19 сотовых телефонов, 8 сим-карт, вещество темно-зеленого цвета растительного происхождения со специфическим запахом и 0,5 л спирта. Запрещенные предметы попадают в места лишения свободы разными путями.

Их перебрасывают через основное ограждение “доброжелатели”, пытаются передать родственники осужденных во время свиданий, либо через посылки с едой и вещами. Так, в ходе внеплановых обысков в двух учреждениях УИС Жамбылской области у осужденных лиц обнаружены и изъяты 7 мобильных телефонов и 5 сим-карт. В учреждении максимальной безопасности Костанайской области в отряде у одного осужденного обнаружен и изъят сотовый телефон с сим-картой.

Сотрудниками УИС Западно-Казахстанской области в ходе проверки в учреждении максимальной безопасности совместно с представителем прокуратуры выявлены 5 сотовых телефонов, 3 из которых спрятаны в сливном бачке унитаза и 2 телефона на складе ИП.

Также при осмотре территории женской колонии в Алматинской области обнаружены 5 сотовых телефонов с сим-картами и зарядными устройствами.

А сотрудниками учреждения средней безопасности Актюбинской области, при проведении выдачи посылки предназначенной осужденному внутри 4 бисквитных рулетов обнаружены и изъяты 8 свертков с веществом темно-зеленого цвета растительного происхождения со специфическим запахом. Назначена судебно-химическая экспертиза.