В городе Сарыагаш Туркестанской области по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан бывший сотрудник автосалона по продаже Toyota, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя МВД Алмаса Садубаева.

Сообщается, что мужчина присвоил около 290 миллионов тенге.

«Бывший сотрудник автосалона был задержан сотрудниками криминальной полиции ДВД Алматы. Задержанный, под предлогом продажи новых автомашин гражданам, завладел деньгами в сумме более 150 миллионов тенге, а также присвоил деньги в сумме порядка 140 миллионов тенге, которыми клиенты оплатили покупку новых автомашин», — сообщил в ходе брифинга Алмас Садубаев.

Сейчас полиция Алматы расследует дело по жалобам клиентов Toyota City. Как рассказывал один из клиентов, у него менеджер автосалона взял 22 миллиона тенге предоплаты и не выдал чек. Придя за автомобилем в назначенный день, он не обнаружил ни менеджера ни машины. В автоцентре Toyota City заявили, что передача наличных средств происходила за пределами автосалона. Компания также подала заявление в полицию.

В ДВД города Алматы, в свою очередь, добавили, что в настоящее время проводится досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере» и по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК «Мошенничество в особо крупном размере».

«Сотрудниками управления криминальной полиции ДВД города Алматы задержан гражданин О., подозреваемый в совершении мошеннических действий в автоцентре Toyota City. В ближайшее время он будет этапирован в Алматы для проведения дальнейших следственных действий.

Отметим, что ранее по ходатайству следователя, ведущего производство по уголовному делу, в отношении гражданина О. судом, в качестве меры пресечения, заочно было избрано «содержание под стражей». В апреле текущего года следственным управлением ДВД Алматы начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК. На сегодняшний день установлены 24 аналогичных эпизода», — сообщил начальник следственного управления ДВД города Алматы, подполковник полиции Рустам Абрахманов.