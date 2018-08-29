Центр примирения открылся в Шымкенте

Проект запущен в рамках сотрудничества профсоюза Туркестанской области и городского суда. В церемонии открытия приняли участие руководители структурных профсоюзных организаций, медиаторы, представители партии «Нур Отан», Ассамблеи Народа Казахстана и СМИ. Главная цель работы центра примирения — урегулирование спорных вопросов и конфликтов, не доводя до суда.

Отныне трудовые вопросы в Шымкенте будут решаться во внесудебном порядке. Уже с сегодняшнего дня работники различных сфер могут обращаться за советами к специалистам центра.

Берик Бекжанов, председатель областного профсоюза: «Центр примирения направлен на расширение возможностей населения для решения трудовых и иных споров и конфликтов путём примирительных процедур. Центр позволит избежать напряженной обстановки в трудовых коллективах. К тому же, это инновационный по содержанию проект в дальнейшем может внести значительный вклад в развитие гражданского общества Казахстана».

Представители городского суда привели статистические данные о количестве дел, рассмотренных с участием медиаторов. Так, с начала года в городе было завершено рассмотрение 442 гражданских дел. Среди них с помощью медиаторов решено 199 дел, с участием судебной медиации — 268.

Планируется, что центр на базе областного профсоюза будет работать с понедельника по пятницу. График приема с 9 утра до 6 вечера. Адрес: улица Казыбек-би, напротив 9 школы.

Жанат Тохтарбай