Двух спортсменов из Казахстана наказали за допинг, пишет Vesti.kz.

Дисквалификацию до 2020 года за положительный допинг-тест получила участница Олимпиады-2016, гимнастка Сабина Аширбаева. В ее организме специалисты обнаружили фуросемид, гидрохлортиазид и хлортиазид.

Стоит отметить, что девушке 19 лет. За свою спортивную карьеру она трижды завоевывала «золото» Азии. Гимнастка принимала участие в ОИ-2016, и других международных соревнованиях. В марте 2018 года Аширбаева объявила о завершении карьеры. Сейчас спортсменка работает тренером в Шымкенте.

Известный казахстанский тяжелоатлет и чемпион мира Владимир Седов получил дисквалификацию на восемь лет. Специалисты обнаружили в его организме запрещенные вещества. Отмечается, что это уже не первый допинговый скандал в карьере Седова.