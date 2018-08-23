При обыске полицейским удалось изъять у мужчины меньше половины украденной суммы и автомат Калашникова.

Житель Рудного украл из хранилища одного из костанайских обменных пунктов 392 тысячи долларов, подменив наличные деньги на сувенирные купюры, передает Sputnik. Обнаружив пропажу крупной суммы денег, владельцы обменника пытались самостоятельно вычислить вора, однако сделать этого не смогли и обратились с заявлением в местное управление внутренних дел.

В ходе отработки различных версий полицейским удалось установить личность подозреваемого.

Оказалось, что мужчина, 1964 года рождения, сумел подобрать ключ к сейфу владельца точки по обмену валют и в его отсутствие заменил настоящие банкноты на сувенирные подделки. В общей сложности предприниматель не досчитался 392 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Костанайской области.

Для того, чтобы выяснить, где хранятся деньги, полицейским не понадобилось много времени. В первую очередь, они провели обыск в гараже задержанного. Здесь они и нашли, правда, только часть украденной суммы – 159 тысяч 200 долларов. Все остальное, по утверждению подозреваемого, он уже успел истратить на личные нужды.

Еще один сюрприз ждал оперативников в квартире задержанного. При обыске они обнаружили автомат Калашникова (АК-74) и рожок, заряженный боевыми патронами.

Оружие направлено на баллистическую экспертизу, которая позволит установить, не применялось ли оно при совершении преступлений на территории области.

Досудебное расследование начато по двум статьям Уголовного кодекса – кража в особо-крупном размере и незаконное хранение оружия.

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