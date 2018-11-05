Реабилитация по-казахстански. Бывшие заключенные из Нигерии, отбывавшие наказание за мошенничество, теперь успешно работают в одной из гостиниц Шымкента, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Иностранцы с уголовным прошлым и не мечтали найти легальную работу в чужой стране. Говорят, были готовы к негативной реакции местных. Но наши люди, по обыкновению, проявили гостеприимство и даже обучили гостей казахскому языку.

«Я знаю казахский на 45%»

Обах Жозеват — педагог по образованию. Мужчина говорит на нескольких языках – родном нигерийском, диалекте йоруба, английском, итальянском, русском. Сейчас хочет овладеть казахским. Получается неплохо. Плохо то, что пришлось его выучить в тюрьме. Мужчина отбывал срок за мошенничество. Обах с неохотой вспоминает то время. Но с удовольствием рассказывает о семье.

«Сначала я жил в Астане, потом приехал в Шымкент. У меня в Нигерии семья – жена и дети. Я очень скучаю по дому, по сыновьям и дочери», — рассказывает Обах Жозеват.

Несколько лет назад Обах приехал в Казахстан по работе. Познакомился с соотечественником Нвоке. Мужчины решили подзаработать, делая фальшивые деньги. Оба сейчас сожалеют о содеянном и хотят реабилитироваться в глазах гостеприимного казахстанского общества. Местным жителям импонирует, что сотрудники гостиницы с экзотической внешностью стараются говорить на казахском.

«Мы их пригласили, чтобы добавить креатива и экзотики в наш отель. Потому что наши гости не только приезжие из других городов, также из других стран. Чтобы гости общались на английском, на русском, на казахском. Гостям очень нравится. Они очень довольны, со всеми подружились»,- говорит менеджер гостиницы Жадыра Калмаханбет.

Обах объясняет, что для него Казахстан стал родным. Мужчина не ожидал, что его настолько хорошо примут. В благодарность иностранец начал изучать традиции и кухню. Теперь он не понаслышке знает, что такое казы-карта, жал-жая, кымыз. Говорит, что казахская еда совсем не похожа на нигерийскую. Но уже стала любимой.

Обах мечтает вновь вернуться на Родину и намерен научить жену готовить бешбармак. Осталось только дождаться депортации. Пока же иностранцы продолжат работу в ставшем так быстро родным отеле.