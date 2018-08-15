Шымкент хорошеет с каждым днем. И надо отметить что здесь есть и заслуга коммунальных служб.

Работа по благоустройству и озеленению дороги, ведущей, в индустриальную зону, кипит. Здесь задействованы городские коммунальные службы. Вдоль дороги работники в сигнальных оранжевых жилетах выравнивают слой земли, засыпают свежий грунт.

Бахтияр Шыршыкбаев , работник коммунального предприятия: » В центре и вдоль дороги будет высажен газон. И так до круговой дорожной развязки. На свежем грунте газон будет расти гораздо быстрее.»

С поливом проблем не возникнет. Специальная система не позволит засохнуть зеленым насаждениям и сэкономит воду .Помимо газона, планируют высадить цветы.

Талгат Юсупов , агроном: «На перекрестках вдоль дороги будут высажены однолетние цветы. Такие же цветы будут высажены на круге, где соединяются дороги. За деревьями и цветами будут ухаживать работники ТОО «Байтерек ЛБ». В ходе благоустройства проведем и обрезку сухостоя.»

Немало работы предстоит и дорожникам. К приезду высокопоставленных гостей, ширина дороги увеличиться до 8-8,5 метров. Вдоль оживленного шоссе предусмотрен и тротуар для пешеходов.