АО «Национальные информационные технологии» сообщает о проведении планово-профилактических работ на телекоммуникационном оборудовании с 21:00 часов 4 августа до 09:00 часов 5 августа 2018 года, сообщает официальный сайт www.nitec.kz.

В этой связи, возможна кратковременная недоступность следующих интернет ресурсов:

— Национального удостоверяющего центра РК;

— Портал «Электронного Правительства»;

— Портал «Открытого Правительства»;

— Портал «Е-лицензирование»;

— Платежный Шлюз «Электронного Правительства»;

— сайт Единой нотариальной информационной системы РК;

— сайт Министерства информации и коммуникаций РК;

— сайт Министерства по инвестициям и развитию РК;

— сайт Единой информационной системы обязательного технического осмотра РК;

— сайт Министерства Здравоохранения РК;

— сайт Комитета национальной безопасности РК;

— сайт Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК;

— сайт Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции;

— сайт Конституционного совета РК;

— сайт Министерства национальной экономики РК;

— сайт Верховного Суда РК.

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