АО «Национальные информационные технологии» сообщает о проведении планово-профилактических работ на телекоммуникационном оборудовании с 21:00 часов 4 августа до 09:00 часов 5 августа 2018 года, сообщает официальный сайт www.nitec.kz.
В этой связи, возможна кратковременная недоступность следующих интернет ресурсов:
— Национального удостоверяющего центра РК;
— Портал «Электронного Правительства»;
— Портал «Открытого Правительства»;
— Портал «Е-лицензирование»;
— Платежный Шлюз «Электронного Правительства»;
— сайт Единой нотариальной информационной системы РК;
— сайт Министерства информации и коммуникаций РК;
— сайт Министерства по инвестициям и развитию РК;
— сайт Единой информационной системы обязательного технического осмотра РК;
— сайт Министерства Здравоохранения РК;
— сайт Комитета национальной безопасности РК;
— сайт Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК;
— сайт Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции;
— сайт Конституционного совета РК;
— сайт Министерства национальной экономики РК;
— сайт Верховного Суда РК.