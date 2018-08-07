К международному фестивалю тюльпанов-2019 начали подготовку в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ».

Как пояснили в управлении туризма акимата Жамбылской области, грандиозный праздник тюльпанов планируется на весну 2019 года. Поскольку родиной тюльпана признан юг Казахстана — Жамбылская область и Тюлькубасский район Туркестанской области, то решено объединить усилия двух регионов в подготовке события международного уровня.

Отмечается, что фестиваль тюльпанов вошел в тройку брендовых международных фестивалей по Казахстану, утвержденных по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Управлением туризма акимата Жамбылской области инициирована встреча его руководителя Карлыгаш Аралбековой с директором департамента национальной компании «Казах Туризм» Гаухар Женисбек и управляющим директором компании «АPЕХ» Алиной Хаматдиновой по обсуждению концепции фестиваля.

«Мы хотим положить начало крупному традиционному международному фестивалю «Путь тюльпанов», — сказала Гаухар Женисбек. — Создать великолепное впечатляющее мероприятие, целью которого станет не только сохранение этого уникального экземпляра казахстанской флоры, но и широкое привлечение иностранных туристов в нашу страну, и в частности в Жамбылскую область. В рамках фестиваля мы покажем уникальный путь тюльпана до сегодняшних дней, его шествие из одной страны в другую, его метаморфозы из обычного цветка в многообразные культивированные виды, известные во всем мире».

По замыслу организаторов, масштабные празднования стартуют в Шымкенте в виде праздничных гуляний в парках города, где массово высажены цветы. В Таразе состоится научная конференция с приглашением тюльпанологов из Турции, Голландии и других стран, культивирующих эти цветы. Посвящены тюльпану будут также конкурс документальных фильмов, тематический показ мод, выставки художественно-изобразительного и декоративно-прикладного искусства, фотовыставка.

«Тюльпан может стать туристическим брендом Казахстана и Жамбылской области. Фестиваль тюльпанов планируется приурочить к знаменательному событию — открытию нового туристического комплекса «Шахристан». Наша область постарается приложить все усилия, чтобы провести предстоящее мероприятие на высоком уровне. Предполагается прибытие не менее десяти тысяч туристов. Думаю, это даст мощный импульс в работе наших туристских ассоциаций и фирм, расширит их кругозор в масштабном ведении бизнеса», — сказала Карлыгаш Аралбекова.

Известно, что родиной диких тюльпанов считается именно Казахстан. Только на территории Жамбылской области, в ущелье Бериккара Жуалынского района, произрастают пять видов тюльпанов, среди которых занесены в Красную книгу тюльпаны Грейга и Кауфмана. Ущелье Бериккара официально признано мировой родиной тюльпанов, именно отсюда они попали в Голландию, которая сегодня экспортирует тюльпаны по всему миру. Это ущелье — уникальное место, где соседствуют редкие богатства природы и ценнейшие памятники древней истории. На территории жамбылского региона также растут множество видов тюльпанов. Помимо занесенных в Красную книгу Казахстана тюльпанов Кауфмана и Грейга, здесь можно встретить редкие, желтые по окраске, тюльпаны-эндемики Зинаиды, Борщова, Колпаковского. Из 35 видов казахстанских тюльпанов 18 занесено в Красную книгу Казахстана.