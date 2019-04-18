Сотни жителей со всей страны съезжаются на ежегодный фестиваль тюльпанов, ведь красота этого нежного цветка довольно мимолетна.

Тюльпаны — нежные весенние цветы, воспевали древнеперсидские поэты. К цветку относились очень трепетно, ведь он бы символом невинности, целомудрия и чарующей силы.

Именно в Тюлькубасском районе лишь раз в году, на 10-15 дней, цветение тюльпанов преображает степи в пылающий, ярко-красный ковер.

На стыке двух гор Алатау и Каратау ежегодно распускаются тысячи тюльпанов Грейга и Кауфмана. Тюльпаны казахи сравнивают с цветущей красотой девушек, поэтому и название «Қызғалдак». Это место на протяжении столетий называли «Красной горкой», однако совсем недавно этому удивительному месту удалось вернуть свое историческое название «Шубайқызыл», что в переводе означает алый покров. А зона цветения тюльпанов отныне считается заповедной.

Писатель Мархабат Байгут говорит, это стоило немалых усилий.Мархабат Байгут: «Это место 120 лет называлось красная горка, а про название шубайкызыл было забыто. Чтобы вернуть историческое название была проделана большая работа. Мы защитили и вернули название, теперь хотим чтобы сохранилась природа этого места, чтобы молодое поколение понимало, что вся эта красота — действительно бесценный подарок природы».

Сотни жителей со всей страны съезжаются на ежегодный фестиваль тюльпанов, ведь красота этого нежного цветка довольно мимолетна. Красный наряд сопка Шубайкызыл надевает на себя лишь на две недели.

Семья Демченко старается не пропускать традиционный фестиваль, к которому теперь приучает и своих внуков.

Сергей Демченко, житель Шымкента: «Когда-то нас родители приводили сюда и мы устраивали пикничок, и сегодня мы тоже вот принесли сумки, корпеше, вот и внуков с собой привели, планируем посидеть».

Территория Шубайкызыл находится под бдительной охраной властей, ведь тюльпан Грейга внесен в Красную книгу Казахстана.

С 2018 года стало традиционным проводить фестиваль тюльпанов и в этом году было представлено музыкально-театральное выступление, конкурс молодых писателей и композиторов. Здесь же художники развернули свои мольберты и запечатлели цветение тюльпанов степи.