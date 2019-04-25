В Шымкенте серые тюремные стены превращают в арт-объект

Об этом на своей странице в facebook сообщил заместитель акима Шымкента Данат Жумин.

«Вдоль одной из центральных улиц Шымкента расположена высокая тюремная стена… Серые, безжизненные бетонные плиты видит каждый гость города, поскольку исправительное учреждение находится по пути из аэропорта в центр Шымкента…. Мне всегда хотелось что-то сделать с этой стеной. И однажды мы решили превратить её в полотно для street art… Пару лет назад к нам приезжали французские художники и среди прочих объектов мы предложили им и тюремную стену, предварительно договорившись с руководством учреждения… Тогда ребята раскрасили пару плит. Сегодня мы продолжили начатое», — написал заместитель акима.

И пригласил всех на фестиваль «Путь тюльпана».