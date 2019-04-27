В Шымкенте проходит фестиваль тюльпанов

На Арбате царит оживление. Дети, подростки, молодежь, люди постарше с огромным удовольствием участвуют в этом празднике, который посвящен символу нашего города — Тюльпану.

Естественно, что имиджевое мероприятие такого масштаба открыл аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.

Фестиваль «Путь тюльпана» — это еще и прекрасная возможность сделать селфи с акимом Шымкента. Его заместитель Данат Жумин уже успел выложить фото с яркого фестиваля на своей страничке в соцсети.

Фото на память с акимом Шымкента делают все. Настроение просто класс!

Кипит весенняя торговля. С особым наслаждением в этот день шымкентцы и гости пьют традиционные казахские напитки.

Самая креативная часть участников фестиваля — молодежь Шымкента!