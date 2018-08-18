Буквально несколько лет назад сквер у площади Аль-Фараби обходили стороной, он не привлекал жителей, зато это было излюбленное место бомжей. Сквер был заброшен..

Мы решили пройтись погулять в сквере и узнать, какие изменения произошли.

Внимание привлекает трансформаторная будка на котором изображена казахская девушка на фоне курорта Бурабай. Как удалось узнать работа велась художником-стритартером почти неделю, планировалось сделать из серой трансформаторной будки, приятный домик с красивым рисунком. Глаз радуется?

Примечательно и то, что посадили в сквере необычные олеандры. Как рассказывает журналист Елена Бояршинова, этим цветам вообще не свойственно расти в Шымкенте.

«Эти цветы будут классными и красивыми. Станут шикарными кустами! Мы тут рядом работаем, и вот выбегаем на обед и видим все, как строят этот сквер. Мастер нам рассказывал что будет, видно было что работники от Бога. Они старались всей душой сделать этот сквер оригинальным и красивым. И это у них получилось, я так считаю», — говорит журналист Елена Бояршинова

Самое приятное для жителей то, что не тронули в сквере многовековые дубы, их не только не обрезали, наоборот привели в порядок. Сделали обрезку и замазали места спилов специальным варом. Чтоб быстрее залечить ранки.

Многие Шымкентцы помнят знаменитую клумбу «Романтики». Ах, сколько сделано предложений у этой клумбы, сколько прошло деловых встреч и первых свиданий. Елена Бояршинова рассказывает, что в клумбе растут цветы, которые редко встретишь в Шымкенте.

«Вот эти цветы раньше еще, во времена старого Шымкента были посажены вдоль дороги, их было очень много. А сейчас на самом деле редко, где встретишь. Приятно что сохранили историю и посадили целую клумбу. А ты знаешь, Шуддин, какие они вырастают высокие, они классные.»,- говорит Елена Бояршинова, журналист.

Сегодня в сквере можно отдохнуть, погулять и охладится после знойной шымкентской жары. В сквере есть скамейки, красивый газон и даже, говорят, скоро будет WI-FI, но и это не главное. Отрадно то, что Шымкент цветет и развивается.

В конце нашей прогулки, мы не могли не сделать памятное фото в сквере. И подпишем это фото так : «Берегите наш город, наслаждайтесь его красотой».

Мы не стали отправлять запросы в городской акимат, чтоб узнать сколько средств ушло на восстановление сквера, главное, что в нашем городе есть много красивых мест, где можно приятно отдохнуть и сделать памятное селфи.

Хотелось бы, выразить благодарность за сквер всем тем, кто приложил силы его восстановлению.