Мы с вами уже сделали все возможное и невозможное, чтобы ухудшить свое зрение. И с успехом «совершенствуем» достигнутое. Возможно, мы этого и не хотели. Но ведь получилось, правда? Сначала книги, затем телевизоры, теперь компьютеры, планшеты, смартфоны… Часами сидим за компьютером (что поделать, это составляющая нашей работы), торчим в соцсетях, пялясь на все эти экраны. Мы совсем забыли о том, что с такой колоссальной нагрузкой нашим бедным глазам уже не справиться. И по этой проторенной дорожке идут наши дети и внуки.

Посмотрите, в нашем окружении почти не осталось людей без проблем с глазами. Тот носит очки, эта – линзы, другая – до головной боли щурит при чтении глаза, а этот бедняга без помощи лупы читать уже не в состоянии.

Люди, что происходит?! Иду с работы, а мне навстречу трое разновозрастных внуков приятельницы: «Здрастье!» И все трое в очках… Сама в очках, муж, дочь в очках, коллеги сплошь в очках-линзах, врачи, продавцы, парикмахеры, прохожие… Оглянитесь, да весь мир сегодня в очках!

Масштаб проблемы можно оценить и по длиннющим очередям в кабинеты к хорошим офтальмологам. Накануне нового учебного года это особенно заметно.

Впрочем, что толку ныть о беде, куда важнее найти ответ на вопрос: как помочь нашим глазам, как не дать себе совсем ослепнуть? Ответ на этот вопрос мы попытались найти вместе с известным казахстанским врачом-офтальмологом Галиной Сидоровой.

– Галина Ивановна, почему человечество слепнет?

– Ответ на поверхности – это наша расплата за пользование благами цивилизации. Глаза современного человека, будь то ребенок или старец, находятся в постоянном напряжении. Перед нашим взором бесконечно мелькают разные «картинки»: городской пейзаж, определенные мизансцены в офисах, на производстве, в учебных заведениях, в стенах дома, плюс видео на экранах, текстовая информация в книгах, на учебных досках, на мониторах и так далее. Кажется, хотя бы ночью наши глаза могли бы отдохнуть, но нет. Для этого им нужна полная темнота, а где ее взять, если в окно светят уличные фонари, да и в самом доме полно источников постоянного света.

– Не то что раньше…

– Да, раньше у наших предков (даже из обозримого прошлого) в этом смысле были куда как более комфортные условия. У них была возможность смотреть за горизонт, наслаждаться синевой неба, видеть звезды.

– То есть просто созерцать?

– Именно. И подобное созерцание – лучшая повседневная гимнастика для глаз. Вы можете себе представить моряка, чабана (пастуха) или охотника в очках? Вряд ли, и то если в преклонном возрасте. Им удавалось всматриваться в даль, за горизонт, в бесконечность, возможно, отчасти в этом кроется потерянный нами ключ к укреплению зрения.

– Так как же все-таки сберечь зрение?

– Хорошее зрение зависит от образа жизни человека. Должна быть зрительная гигиена. Как мы ухаживаем, скажем, за руками – моем их, бережем от травм, регулярно подрезаем ногти, смазываем кремом, точно также наши глаза нуждаются в постоянной заботе. А уход этот стоит на трех столпах: правильное питание, правильная рабочая поза (положение), дозированное пользование всевозможными гаджетами.

– Пожалуйста, поподробнее обо всем этом.

– С точки зрения врача-офтальмолога правильное питание включает в себя кисло-молочные продукты, прежде всего – творог (желательно без сахара), сыр, брынзу, курт. Кальций – вот что необходимо нашим глазам! Мой всем совет – делайте сами йогурты.

– Например…

– Например, возьмите несколько ложек творога, добавьте туда размягченную курагу, ложку меда, немного орешков. Смешайте, полив сметаной или кефиром. Вот вам и домашний, полезный для глаз йогурт.

Нам, и в особенности нашим детям, надо правильно питать мышцы аккомодации. К слову, у детей (у растущего организма) они очень слабые. Они работают по очереди, когда ребенок смотрит то вдаль, то вблизи. Вот их нужно укреплять специальными упражнениями, и, конечно же, эти мышцы нужно правильно питать.

Любимый корнеплод офтальмологов всех времен и народов – морковь. Здесь есть одно существенное НО – без жиров каротин не усваивается. Это значит, что морковь следует жарить, делать из нее салаты с маслом или сметаной. Рекомендую также чернику, хурму, курагу, помидоры, облепиху, рябину, благо сегодня эти продукты можно купить даже зимой, замороженными, в больших маркетах Шымкента. Желательно постоянно употреблять сладкий перец, шпинат, брокколи. Чем больше разноцветных овощей и фруктов будет в вашем рационе, тем здоровее будут ваши глаза.

Далее – витамин А, это сливочное масло, рыба.

– А что значит «правильная рабочая поза»?

– Это комфортное для глаз положение тела. Нельзя, работая, сильно наклонять голову. Знаете, каким должно быть оптимальное расстояние от головы ученика (любого сидящего за письменным столом человека) до поверхности письменного стола?

– Нет.

– Вот обоприте вашу голову рукой, поставленной на стол. Поставьте кисть руки под подбородок. Вот таким и должно быть это расстояние. Не меньше!

– И третий из заявленных вами столпов?

– Это дозированное, разумное пользование различными электронными приборами, гаджетами – мобильными телефонами, планшетами, компьютерами. Понятно, что совсем запретить их нельзя. Это стало частью нашей жизни. Как, скажем, автомобиль. С одной стороны он может стать источником ДТП, страшных аварий и даже гибели людей. Но ведь с другой стороны, автомобиль помогает нам преодолевать расстояния, причем, быстро и с комфортом. Точно также нам надо относиться и к гаджетам – соблюдать правила их эксплуатации, не забывать о мерах своей защиты.

– А в чем заключаются эти меры?

– Первое – нельзя подолгу тупо смотреть в одну точку. Через каждые полчаса интенсивной работы направляйте свой взгляд вдаль, на любой предмет за окном, на подоконнике, в кабинете. Фокусируйтесь на нем, а затем плавно переводите взгляд на предмет, расположенный ближе (только не на компьютер). Трех-четырех повторов будет достаточно.

Второе – надо как можно чаще менять положение тела во время работы (чтения, написания и т.д.). Посидели, что-то написали, через 20-30 минут встаньте, походите, разомнитесь. Да, и еще – нельзя работать на компьютере в условиях пониженной освещенности. Нужен дополнительный источник света, а не только свет от монитора.

Третье – надо чаще моргать. Наша натуральная слеза защищает глаза. Любые, пусть самые дорогие глазные капли, купленные в аптеке – это все-таки химия. А моргание – это натурально и, согласитесь, дешево. Здесь я порекомендую простое упражнение. Для начала запомните формулу 20-20-20. Надо моргать каждые 20 минут в течение 20 секунд по 20 раз.

Четвертое – ограничения во времени при пользовании компьютерами, смартфонами. В среднем маленьким детям – по полчаса в день, среднее звено школьников – час, старшеклассниками – полтора-два часа в день. Ужас? Нет, ужас в том, что с планшетами наши дети сидят часами. Вам, родителям, так удобнее: малыш занят, не плачет, играет. Мое мнение: телефоны – это средство для быстрого общения: позвонил, назначил встречу, кратко высказал суть просьбы, обращения, договорился и все! Далее – общайтесь при встрече вживую. Возможно, эти рекомендации кому-то покажутся «детскими», наивными, но я на практике знаю, к чему приводит их игнорирование. В любом случае – выбор за вами.

– Галина Ивановна, подскажите самое простое упражнение для глаз. Какой-то свой метод улучшения зрения.

– Ой, вот только не надо мне приписывать какой-то уникальности. Я пользуюсь наработками своих коллег-офтальмологов. Здесь не надо изобретать велосипеда. Все давно наработано.

Про моргание я уже говорила. Еще мои коллеги рекомендуют своим пациентам для улучшения микроциркуляции в сосудах «рисовать» глазами цифры – от 0 до 9. При этом двигать головой запрещено, только глазами. Это упражнение родители могут делать вместе со своими детьми.

– Помню, лет 20 назад было популярно упражнение «Точка».

– Оно и сегодня не потеряло своей актуальности, особенно для детей. Я это упражнение называю «Метка на стекле». Для этого на оконное стекло приклеивают темный кружочек. Сначала несколько секунд надо фиксировать взгляд на этой метке, потом переводить глаза на любой дальний объект, который находится на расстоянии 10 метров. Это упражнение можно повторять несколько раз в день по 5–10 минут.

Исключительно хороши для глаз занятия настольным теннисом, дартсом (на липучках). В этом случае глаз работает на близком-дальнем расстоянии, тем самым раскачивается цилиарная мышца. Эта игра полезна и для взрослых.

В любом случае не забывайте про еще один совет – хотя бы раз в год показываться офтальмологу, который даст вам индивидуальные рекомендации.

Фарида Шарафутдинова