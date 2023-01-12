Чем заняться дома в морозы

В связи с морозами многие шымкентцы работают из дома, а детям объявили внеплановые каникулы до конца недели.

Этим надо воспользоваться правильно. Мы составили список того, чем можно заняться дома с семьей, друзьями или же самому.

Займитесь уборкой

Да, звучит не оригинально и не так уж весело, но у многих работающих людей не хватает на это времени в будние дни. Сейчас самое время рассортировать вещи, убрать пыль с полок и заглянуть в темные уголки вашего дома.

Гастрономические эксперименты

Подойдите к пресловутой готовке творчески. Зимой особенно вкусными становится кухня ближнего востока с их пряностями. Приготовьте глинтвейн с бадьяном. Не обязательно варить его из вина. Сок граната отличный аналог и такой глинтвейн можно пить с детьми. И про десерты не забудьте!

Self-care

Пора обратить внимание на себя любимую! Не важно сколько вам лет и какого вы пола. Наполните ванную, зажгите свечи, включите Барри Уайта и вперед за SPA-процедурами. Как выйдете из ванной, не забудьте про увлажняющие маски, крема и патчи. Любовь и забота к себе- основа хорошей психики, заработка и отношений. Помните об этом.

Посмотрите фильмы

В большинстве случаев, у нас нет ни сил ни времени на хороший полный метр. Сейчас самое время посмотреть что-нибудь из репертуара Годара, Гая Ричи или же Тарантино. Не смотрите «попсовые» фильмы, попробуйте что-то новенькое. На крайний случай включите романтические комедии.

Самообразование

Пройдите полезные марафоны, прочтите книгу, которую откладываете на потом, начните, наконец учить английский. На YouTube много интересных подкастов западных и казахстанских инфлюенсеров.

Устройте вечер с вашей парой

Страшные цифры высчитали психологи, в среднем пары общаются друг с другом не больше шести минут в день. Половина этих разговоров о быте. Устройте себе ужин, откройте бутылку игристого или заварите чай и поговорите обо всем. Не забудьте выключить телефоны, чтобы полностью изолироваться от мира.

Вот такой список приятных и полезных дел получился. Чем бы вы не занимались, самое главное, чтобы вам это приносило удовольствие.