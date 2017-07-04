Советы по спасению от жары шымкентцы получают по whatsapp-рассылке. В отличие от многочисленных спам-рассылок, в этом случае советы очень полезные. Горожанам и жителям ЮКО, которым синоптики обещают повышение температуры воздуха до 47 градусов выше ноля, стоит взять эти предложения на вооружение.

Приводим рассылку полностью:

Дорогие друзья, если вы плохо переносите жару, то позвольте дать вам пару советов. Переносить жару — это довольно простая наука, этому вполне можно научиться. Я довольно долгое время провел в местах, где столбик термометра показывал и +45•, и +50 порой. Поэтому знаю, что говорю.

Во-первых, не пейте холодную воду. Она не утоляет жажду, вылетает через пять минут вместе с потом, унося с собой соль. Пейте чай или несладкий квас. Про сладкие газировки всё понятно: чем больше пьёшь, тем больше хочется.

Если вы выходите из дому в жару, не делайте резких движений, ведите себя с достоинством Идите плавно, двигайтесь по теневой стороне улицы. Всегда. Айсти — это хорошо. Завариваете литр некрепкого зелёного чаю (любой сгодится). Когда он остынет, бросаете туда немного мёда, лимона и мяты. Пьётся это со льдом. Не только вкусно, но и полезно. Главный фокус: «антишарф» или «японский кондиционер». На японских гравюрах или в японском кино часто можно видеть людей в белых платочках на шее. Это оно и есть. Это гениальная штука, реально. Просто попробуйте. Берёте белый чистый платочек, вымачиваете в холодной воде, повязываете на шею. Когда платочек высыхает, намачиваем снова. Облегчающий эффект наступает буквально через пару минут. Ну, и главное. Если вы куда-то ходите в жару, то после каждого похода, после каждой прогулки мойте стопы и щиколотки прохладной водой. Там куча биологически активных точек, это приятно и полезно. Если есть возможность — поделите сон пополам. Устраивайте себе сиесту в самое жаркое время. Ну и, разумеется, никакого алкоголя на солнце. Это были добрые советы, которые я давным-давно усвоил от бабушки, а она, кстати, прожила 92 года. Берегите себя и будьте здоровы! Ведите себя разумно и лето покажется вам сказкой. Автор советов неизвестен.