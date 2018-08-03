4.08.2018
Новости Общество Как правильно выбрать спелый арбуз

Как правильно выбрать спелый арбуз

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Дыни и арбузы
Дыни и арбузы дешевле у крестьян.

Третьего августа отмечается Всемирный день арбуза. Выбор даты понятен — как раз к этому времени арбузы поспевают, и их можно есть. Или все же нельзя? И как выбрать вкусный и спелый арбуз, да чтобы без излишка нитратов.

Признаки спелого и сладкого арбуза

Сочная и созревшая южная ягода имеет ряд характерных признаков:

  • По форме напоминает слегка вытянутый шар.
  • Оптимальный вес спелого и сладкого плода – 5-10 кг.
  • Вы приобретаете арбуз не ранее, чем в середине августа.
  • На корке есть желтоватое пятно, а сами полоски имеют четкие контуры.
  • Хвостик у спелого и сладкого арбуза сухой.
  • При простукивании ягоды слышен глухой звук, а при сжимании – потрескивание.

По внешнему виду и качеству кожуры. У зрелых арбузов кожура должна быть плотной, гладкой и обязательно глянцевой. Арбузы с матовой кожурой обычно недозрелые и несладкие. Также важно выбирать арбузы с твердой кожурой, на которой нет трещин, вмятин и прочих повреждений. У выращенного на бахче арбуза обязательно должно быть земляное пятно — место, которое соприкасалось с почвой при росте и созревании плода. Это пятно должно быть одно и лучше всего желтого цвета. Белые пятна обычно сигнализируют о том, что арбуз не дозрел.

По сухому «хвостику». Такая примета спелости арбуза очень распространена. Но стоит помнить, что хвостик мог отсохнуть уже при перевозке, либо и вовсе может отсутствовать у арбуза. Поэтому  лучше всего при выборе этого лакомства обращать внимание на все признаки спелости арбуза, а не только на хвостик.

 

По звуку. Часто можно увидеть, как при выборе арбуза его слегка постукивают. Но как же правильно расшифровать звук, который раздается в ответ. Здесь всё очень просто: при таком постукивании спелый арбуз будет издавать довольно четкий и гулкий звук. Если арбуз ещё не дозрел, то звук будет глухим.

 

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