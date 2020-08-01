Самые вкусные арбузы продают с середины августа по сентябрь.

1. Покупайте арбуз в правильное время года

Самые вкусные арбузы продают с середины августа по сентябрь. Хотя с начала августа или даже конца июля уже может попасться спелый плод, но это редкое исключение из правил.

Раньше этого срока вообще нет смысла подумывать о покупке арбуза. Он будет или недозрелым, или накачанным вредными веществами, придающими ему презентабельный вид.

2. Присмотритесь к состоянию корки

На ней не должно быть надрезов, трещин и мягких участков. Корка у хорошего плода будет жёсткой и глянцевой, а окрас — ярким.

3. Найдите арбуз с жёлтым пятном

Этот шаг — самый важный при выборе.

Жёлтый пигмент образуется на том боку, на котором арбуз лежал на бахче. Присутствие такого земляного пятна говорит о том, что плод вызрел самостоятельно и набрался сладости. Он поспел естественным путём и, скорее всего, не был напичкан добавками для придания ему спелого вида.

Бочок не должен быть слишком светлым или вовсе зеленоватым. Этот арбуз наверняка окажется недоспелым.

Обратите внимание и на размер пятна: оно не должно быть чересчур большим или слишком маленьким.

4. Постучите по арбузу

Звук при этом должен быть звонким. Это говорит о сочности мякоти. Кроме того, если взять плод, при постукивании в другую руку должно отдавать что‑то вроде вибрации.

5. Сожмите арбуз

Поднесите его к уху и сожмите по бокам. Или же положите плод на горизонтальную поверхность и надавите.

Хороший, сочный арбуз должен при этом трещать.

6. Не обращайте внимания на хвостик арбуза

Довольно необычный совет, ведь очень многие считают, что сухой хвостик является показателем спелости арбуза. На самом деле это не так.

У свежесорванных спелых плодов хвостик бывает как подсушенным, так и мясистым зелёным. Высохнуть он может во время транспортировки на дальние расстояния или пока лежит на прилавке.

Так что сухой хвостик говорит лишь о том, что арбуз был сорван несколько дней назад. Если вы покупаете ягоду прямо с бахчи, то плодоножка вполне может быть зелёной.