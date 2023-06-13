Как правильно выбрать арбуз, чтобы не отравиться

Сезон арбузов приносит Асылбеку Амирбекову неплохой доход.

Продавец занимается реализацией бахчевых уже 10 лет. В день продает почти тонну полосатой ягоды. Продавец в качестве своего товара не сомневается. Говорит: арбузы тщательно проверяют на наличие химикатов. Асылбек уверяет, он точно знает, как выбрать самый сладкий.

Асылхан Амирбеков, продавец:

«Это наш — жетысайский арбуз. Вкусный и сочный, сорт назывется ницца. При постукивании, спелый должен издавать гулкий звук, напоминающий вибрацию. Слишком звонкий звук, может говорить о том, что плод перезрел, а слишком глухой, наоборот, подскажет о его незрелости».

Кожура должна быть как можно ярче и контрастнее. Не берите тот, что с трещинами и вмятинами. Правильный хвостик должен быть подсушенным, но не совсем сухим. Это говорит о чересчур долгом хранении. Если плодоножка оторвана, от Вас, скорее всего, что-то скрывают.

Куляпия Тортпаева, жительница Шымкента:

«Сейчас арбузы стоят 200-250 тг килограмм. Часто покупаю детям. По вкусу и цене арбузы этого сезона намного лучше».

Санитарные врачи каждый год заявляют об опасности употребления ранних бахчевых. В них, как правило, высокое содержание нитратов. Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют не торопиться покупать арбузы. Ведь последствия могут быть самыми неприятными.

Асемкүл Даулетова, руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента:

«Все мы знаем, что земледельцы используют минеральные удобрения для получения хорошего и качественного урожая. При высоком содержании в продукте нитрата, вероятность отравления — высокая. Поэтому, при выборе, требуйте от торговцев лабораторный анализ на содержание нитратов».

И последнее — не покупайте этот аппетитный товар возле больших дорог и ни в коем случае не просите его надрезать.