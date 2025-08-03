Отмечаем Всемирный день арбуза

3 августа отмечается Всемирный день арбуза — символа лета и сладкой свежести. Арбуз не только вкусный и полезный, но и предмет споров: ягода это или фрукт?

Выбрать спелый и безопасный арбуз задача не из простых. Секретами правильного выбора поделились как покупатели, так и продавцы.

Вот он — чемпион по популярности лета. Это и десерт и вечный повод для споров: арбуз — фрукт, овощ или ягода? Сочная, сладкая и весомая, в прямом смысле, до 10 килограммов. В Казахстане арбузы не просто едят, ими гордятся. Особенно в Туркестанской области. Говорят, самые сладкие арбузы — именно в начале августа. Поэтому и всемирный день арбуза празднуется 3 августа.

В сезон на прилавках появляется множество разных плодов, но как выбрать самый спелый, сладкий и сочный арбуз?

Каждый выбирает по-своему — кто по звуку, кто по внешнему виду, а кто и на глаз. А сами продавцы поделились секретами, как отличить самый спелый и сладкий арбуз.

Они обращают внимание на сухой хвостик, яркое жёлтое пятно с нижней стороны, звонкий и глубокий звук при постукивании, а также на вес хороший арбуз всегда тяжелее, чем кажется на вид.

Баян Кыстаубаева, продавец: «Так как сама продаю, уже с виду отличаю спелые арбузы. Они яркие, насыщенные по цвету. А вот пожелтевшие — такие лучше не брать, не советую. По звуку тоже можно понять: если постучать, спелый арбуз издаёт звонкий, упругий звук — даже трудно объяснить словами, но со временем начинаешь чувствовать разницу. Ещё один важный момент — размер. Как правило, большие арбузы вкуснее, чем маленькие. Так что, берите на заметку».

Арбуз на 92% состоит из воды. Он утоляет жажду, улучшает обмен веществ и даже укрепляет сердце, благодаря ликопину — это тот самый антиоксидант, который даёт красный цвет, но за яркой полосатой коркой может скрываться важный секрет.

Отравление арбузом не миф, особенно если он неправильно хранился или вырос с избытком нитратов, которые накапливаются в плодах из-за удобрений и, при превышении нормы, опасны для здоровья. Опаснее всего надрезанные арбузы, продающиеся в жару на трассе или улице. Вот почему так важно выбирать арбуз внимательно и проверять его безопасность.

Асем Даулетова, руководитель отдела контроля за объектами питания Департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкента: «Нитраты попадают в организм человека через пищу, в том числе через арбузы. Отравление нитратами проявляется учащённым пульсом, головной болью, тошнотой, слабостью и другими симптомами. Для безопасности, арбузы, реализуемые на рынках и в магазинах, обязательно должны пройти токсикологические лабораторные исследования. Допустимое содержание нитратов в арбузах не должно превышать 60 мг на килограмм.

Как потребитель, вы имеете право запросить лабораторный анализ арбуза перед покупкой. Чтобы снизить риск, храните арбузы в холодильнике, тщательно мойте и перед употреблением очищайте от кожуры».

Арбуз: овощ, фрукт или ягода? Ответ даёт наука: арбуз — это ложная ягода. Он принадлежит к семейству тыквенных. Но для большинства — это роли не играет

Главное, чтобы арбуз был спелым, сладким, безопасным и, чтоб было мало косточек.