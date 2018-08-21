— Я пересматривал бой десять раз, чтобы понять, где совершил ошибку или что упустил. Я ошибся, когда принимал удары и отступал, а не сразу же контратаковал, не бил его. Это то, что я собираюсь изменить 15 сентября. Об их намерениях я не знаю. Я просто хочу выйти в ринг и победить его. Любую ошибку, которую он допустит, я оберну в свою пользу. С самого начала я буду работать над тем, чтобы нокаутировать его — это то, ради чего я тренируюсь, я ментально готов к этому. Очевидно, я хочу победить нокаутом, и чтобы поднята была моя рука, — сказал «Канело».