Казахстан примет участие в разработке российской сверхтяжелой ракеты, такую работу подразумевает концепция сотрудничества на космодроме Байконур, передает РИА Новости.

Как отметили в Казкосмосе, согласно утвержденной концепции дальнейшего сотрудничества на комплексе Байконур в качестве основных направлений перспективных совместных космических проектов Казахстана и России определены создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса.

Кроме того, Казахстан собирается вместе с Россией создать сверхлегкую ракету для запусков малых спутников, а также развернуть на Байконуре производство комплектующих ракетной техники.

В России сейчас ведется разработка сверхтяжелой ракеты. К концу 2019 года должно быть завершено эскизное проектирование комплекса, а первый старт ракеты был тогда назначен на 2028 год. Сверхтяжелую ракету планируется использовать для выполнения перспективных космических полетов, например, к Луне и Марсу.