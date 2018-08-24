Айдосу Мусабекову, который уверен, что 28 лет назад их разлучили с братом в роддоме, поступают звонки со всего Казахстана. В них люди рассказывают, что видели парня, похожего на него. А пока семья Айдоса ждет выяснения всех обстоятельств о похищении ребенка из роддома, передает Sputnik Казахстан.

Управление здравоохранения ВКО выясняет, могла ли произойти эта странная история 28 лет назад в роддоме Семея. Мама Айдоса и он сам верит, что его брат Жандос не умер, а его «продали» другой семье.

«Мы сейчас ждем официального ответа. Многие нам звонили. Говорят, что видели похожего на моего брата в разных местах. Знаете, некоторые звонят просто так», — рассказывает Айдос.

Пока парень не встречался с похожими на него людьми, никто из позвонивших также не приложил фотографию его возможного близнеца. Люди делятся с ним информацией о всех Жандосах Мусабековых, рожденных в 90-е, но парень считает, что настоящие фамилию и имя его брата изменили.

В областной прокуратуре рассказали, что ведется досудебное расследование по статье «Торговля людьми». В УЗ ВКО пытаются добыть информацию. Сам Айдос говорит, что истории родов хранят всего 25 лет.

Напомним, что молодой парень через соцсети обратился к казахстанцам с целью помочь ему найти его брата-близнеца, с которым их разлучили в детстве.