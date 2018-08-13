Казахстанец Айдос Мусабеков разыскивает брата-близнеца, которого, по его мнению, в младенчестве могли продать из роддома в Семее. Историю он рассказал на своей странице в Instagram, передает Тengrinews.kz.

«Хочу рассказать вам свою историю, которая потрясла мою семью, и в частности меня. 14 января 1990 года в городе Семей в роддоме номер 2 на свет появились двое мальчиков-близняшек. Родились мы очень слабые, 1300-1500 граммов. Наши родители дали нам прекрасные имена Айдос и Жандос. Но по воле судьбы нас разлучили. По непонятным причинам врачи сообщили моим родителям о кончине моего брата-близнеца», — написал мужчина.

На следующий день женщину и ее сына перевели в областную больницу. Родители опасались за здоровье Айдоса и делали все возможное, чтобы его вылечить.

Мужчина утверждает, что ребенка продали, и это было спланировано заранее. «Шок, если это можно так назвать. Вы не представляете, что чувствуем мы и что чувствует моя мама, узнав правду. Я прошу вас помочь мне в поисках моего родного брата. Если увидите человека, который похож на меня, откликнитесь. Не будьте равнодушными», — написал он.