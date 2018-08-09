В Казахстане запустят маршрутные грузовые поезда. Курсировать составы будут пока по двум направлениям – в Афганистан и страны Центральной Азии. Это позволит решить проблему нехватки вагонов в осенний период, уверены в компании национального перевозчика, передает 24.kz.

Напомним, во многих регионах Казахстана в сентябре и октябре прошлого года мукомолам и зерновым трейдерам катастрофически не хватало вагонов для бесперебойной работы. К примеру, в Костанайской области бизнесменам нужно было 4 тыс. вагонов, а в распоряжении было лишь 25% от необходимого количества. Тогда в компании национального перевозчика заявили, что дефицита вагонов для транспортировки зерна в Казахстане нет. Всё дело в неэффективном использовании подвижного состава.

Кайрат Сулейменов, заместитель директора филиала транспортно-логистической компании: «У нас по расчётам каждый крытый вагон должен произвести две погрузки в Казахстане. В итоге вагон, который по нормативам за 15 суток должен оборачиваться, то есть вернуться под погрузку, бывало, что максимально до 35 суток вагон оборачивался».